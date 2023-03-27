https://sputniknews.com.tr/20230327/suudi-arabistanda-umrecileri-tasiyan-otobus-kaza-yapti-20-olu-1068823549.html
Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 ölü
Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 ölü
Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T23:04+0300
2023-03-27T23:04+0300
2023-03-27T23:04+0300
dünya
suudi arabistan
umre
kaza
trafik kazası
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Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Abha ve Muhayil Asir kentleri arasında freni boşalan yolcu otobüsü bir köprüye çarptı.Umrecileri taşıyan otobüsün kazanın etkisiyle devrilerek alev alması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.Yemen medyasına göre ise kaza yapan otobüs, Yemenli umre ziyaretçilerini taşıyordu.Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230305/suudi-arabistanda-biri-cocuk-istismariyla-suclanan-2-kisi-idam-edildi-1067840879.html
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suudi arabistan, umre, kaza, trafik kazası, ölü, kabe, mekke, medine
suudi arabistan, umre, kaza, trafik kazası, ölü, kabe, mekke, medine
Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 ölü
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Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Abha ve Muhayil Asir kentleri arasında freni boşalan yolcu otobüsü bir köprüye çarptı.
Umrecileri taşıyan otobüsün kazanın etkisiyle devrilerek alev alması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yemen medyasına göre ise kaza yapan otobüs, Yemenli umre ziyaretçilerini taşıyordu.
Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.