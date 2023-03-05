https://sputniknews.com.tr/20230305/suudi-arabistanda-biri-cocuk-istismariyla-suclanan-2-kisi-idam-edildi-1067840879.html

Suudi Arabistan'da biri çocuk istismarıyla suçlanan 2 kişi idam edildi

Suudi Arabistan'da biri çocuk istismarıyla suçlanan 2 kişi idam edildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, biri çocuk istismarında bulunmakla, diğeri kolluk kuvveti mensubu öldürmekle suçlanan kişinin idam edildiğini duyurdu. 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T19:09+0300

2023-03-05T19:09+0300

2023-03-05T19:27+0300

dünya

suudi arabistan

çocuk istismarı

kolluk gücü

cinayet

idam

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Suudi İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:"Omar el Barakati, reşit olmayan çocukları kaçırmak, onlara cinsel tacizde bulunmak ve zarar vermekten hüküm giydi. Ceza Mahkemesi idam kararı verdi, cezası Yargıtay ve Yüksek Mahkeme tarafından onandı. Barakati cumartesi günü Cidde'de idam edildi."Bakanlık, cezanın infazı için bir kraliyet kararnamesi çıkarıldığını belirtti.Suç dosyaları kabarıkSuudi makamları, kolluk kuvvetlerinin görev başındaki bir mensubunu kasten öldürmek de dahil çeşitli suçlardan hüküm giyen Muhammed Faidi'nin de Cidde'de idam edildiğini belirtti.Faidi'nin bir petrol tesisini kasten ateşe vermek, dini inançları nedeniyle saldırı düzenlemek ve güvenliği ihlal etmek amacıyla silah satın alıp bulundurmaktan da suçlu bulunduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230223/suudi-arabistanin-kurulus-gunu-kutlamalarinda-ronaldodan-kilic-dansi-1067420795.html

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suudi arabistan, çocuk istismarı, kolluk gücü, cinayet, idam