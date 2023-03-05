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https://sputniknews.com.tr/20230305/suudi-arabistanda-biri-cocuk-istismariyla-suclanan-2-kisi-idam-edildi-1067840879.html
Suudi Arabistan'da biri çocuk istismarıyla suçlanan 2 kişi idam edildi
Suudi Arabistan'da biri çocuk istismarıyla suçlanan 2 kişi idam edildi
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, biri çocuk istismarında bulunmakla, diğeri kolluk kuvveti mensubu öldürmekle suçlanan kişinin idam edildiğini duyurdu. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T19:09+0300
2023-03-05T19:27+0300
dünya
suudi arabistan
çocuk istismarı
kolluk gücü
cinayet
idam
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Suudi İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:"Omar el Barakati, reşit olmayan çocukları kaçırmak, onlara cinsel tacizde bulunmak ve zarar vermekten hüküm giydi. Ceza Mahkemesi idam kararı verdi, cezası Yargıtay ve Yüksek Mahkeme tarafından onandı. Barakati cumartesi günü Cidde'de idam edildi."Bakanlık, cezanın infazı için bir kraliyet kararnamesi çıkarıldığını belirtti.Suç dosyaları kabarıkSuudi makamları, kolluk kuvvetlerinin görev başındaki bir mensubunu kasten öldürmek de dahil çeşitli suçlardan hüküm giyen Muhammed Faidi'nin de Cidde'de idam edildiğini belirtti.Faidi'nin bir petrol tesisini kasten ateşe vermek, dini inançları nedeniyle saldırı düzenlemek ve güvenliği ihlal etmek amacıyla silah satın alıp bulundurmaktan da suçlu bulunduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/suudi-arabistanin-kurulus-gunu-kutlamalarinda-ronaldodan-kilic-dansi-1067420795.html
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suudi arabistan, çocuk istismarı, kolluk gücü, cinayet, idam
suudi arabistan, çocuk istismarı, kolluk gücü, cinayet, idam

Suudi Arabistan'da biri çocuk istismarıyla suçlanan 2 kişi idam edildi

19:09 05.03.2023 (güncellendi: 19:27 05.03.2023)
© WikipediaSuudi Arabistan bayrağı
Suudi Arabistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© Wikipedia
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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, biri çocuk istismarında bulunmakla, diğeri kolluk kuvveti mensubu öldürmekle suçlanan kişinin idam edildiğini duyurdu.
Suudi İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Omar el Barakati, reşit olmayan çocukları kaçırmak, onlara cinsel tacizde bulunmak ve zarar vermekten hüküm giydi. Ceza Mahkemesi idam kararı verdi, cezası Yargıtay ve Yüksek Mahkeme tarafından onandı. Barakati cumartesi günü Cidde'de idam edildi."

Bakanlık, cezanın infazı için bir kraliyet kararnamesi çıkarıldığını belirtti.

Suç dosyaları kabarık

Suudi makamları, kolluk kuvvetlerinin görev başındaki bir mensubunu kasten öldürmek de dahil çeşitli suçlardan hüküm giyen Muhammed Faidi'nin de Cidde'de idam edildiğini belirtti.
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Faidi'nin bir petrol tesisini kasten ateşe vermek, dini inançları nedeniyle saldırı düzenlemek ve güvenliği ihlal etmek amacıyla silah satın alıp bulundurmaktan da suçlu bulunduğu kaydedildi.
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