https://sputniknews.com.tr/20230305/suudi-arabistanda-biri-cocuk-istismariyla-suclanan-2-kisi-idam-edildi-1067840879.html
Suudi Arabistan'da biri çocuk istismarıyla suçlanan 2 kişi idam edildi
Suudi Arabistan'da biri çocuk istismarıyla suçlanan 2 kişi idam edildi
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, biri çocuk istismarında bulunmakla, diğeri kolluk kuvveti mensubu öldürmekle suçlanan kişinin idam edildiğini duyurdu. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T19:09+0300
2023-03-05T19:09+0300
2023-03-05T19:27+0300
dünya
suudi arabistan
çocuk istismarı
kolluk gücü
cinayet
idam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104045/83/1040458362_0:1:2840:1599_1920x0_80_0_0_83141357280ef270c8d03abda271b424.jpg
Suudi İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:"Omar el Barakati, reşit olmayan çocukları kaçırmak, onlara cinsel tacizde bulunmak ve zarar vermekten hüküm giydi. Ceza Mahkemesi idam kararı verdi, cezası Yargıtay ve Yüksek Mahkeme tarafından onandı. Barakati cumartesi günü Cidde'de idam edildi."Bakanlık, cezanın infazı için bir kraliyet kararnamesi çıkarıldığını belirtti.Suç dosyaları kabarıkSuudi makamları, kolluk kuvvetlerinin görev başındaki bir mensubunu kasten öldürmek de dahil çeşitli suçlardan hüküm giyen Muhammed Faidi'nin de Cidde'de idam edildiğini belirtti.Faidi'nin bir petrol tesisini kasten ateşe vermek, dini inançları nedeniyle saldırı düzenlemek ve güvenliği ihlal etmek amacıyla silah satın alıp bulundurmaktan da suçlu bulunduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/suudi-arabistanin-kurulus-gunu-kutlamalarinda-ronaldodan-kilic-dansi-1067420795.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104045/83/1040458362_354:0:2487:1600_1920x0_80_0_0_a5597a8bd2502e34646b56be1fdd9f58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan, çocuk istismarı, kolluk gücü, cinayet, idam
suudi arabistan, çocuk istismarı, kolluk gücü, cinayet, idam
Suudi Arabistan'da biri çocuk istismarıyla suçlanan 2 kişi idam edildi
19:09 05.03.2023 (güncellendi: 19:27 05.03.2023) Abone ol
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, biri çocuk istismarında bulunmakla, diğeri kolluk kuvveti mensubu öldürmekle suçlanan kişinin idam edildiğini duyurdu.
Suudi İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:
"Omar el Barakati, reşit olmayan çocukları kaçırmak, onlara cinsel tacizde bulunmak ve zarar vermekten hüküm giydi. Ceza Mahkemesi idam kararı verdi, cezası Yargıtay ve Yüksek Mahkeme tarafından onandı. Barakati cumartesi günü Cidde'de idam edildi."
Bakanlık, cezanın infazı için bir kraliyet kararnamesi çıkarıldığını belirtti.
Suç dosyaları kabarık
Suudi makamları, kolluk kuvvetlerinin görev başındaki bir mensubunu kasten öldürmek de dahil çeşitli suçlardan hüküm giyen Muhammed Faidi'nin de Cidde'de idam edildiğini belirtti.
Faidi'nin bir petrol tesisini kasten ateşe vermek, dini inançları nedeniyle saldırı düzenlemek ve güvenliği ihlal etmek amacıyla silah satın alıp bulundurmaktan da suçlu bulunduğu kaydedildi.