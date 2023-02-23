https://sputniknews.com.tr/20230223/suudi-arabistanin-kurulus-gunu-kutlamalarinda-ronaldodan-kilic-dansi-1067420795.html

Suudi Arabistan'ın Kuruluş Günü kutlamalarında Ronaldo'dan kılıç dansı

Suudi Arabistan'ın Kuruluş Günü kutlamalarında Ronaldo'dan kılıç dansı

5 kez Ballon D’Or kazanmış yıldız futbolcu, Suudi Kuruluş Günü'nde geleneksel kıyafetlerle kılıç dansı yaptı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

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al nassr

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Suudi Arabistan, 22 Şubat 1727'de kuruluşunun yıldönümünü Kral Selman bin Abdülaziz’in talimatıyla bu yıl ikinci kez kutlarken, Suudi kulübü Al Nassr'a (En Nasr) transfer olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo takım arkadaşlarıyla birlikte etkinliklere katıldı.Dünya Kupası'nın ardından aralıkta Nasr'la 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan 5 kez Ballon D’Or kazanmış Portekizli futbolcu, Suudi erkeklerin dişdâşe denilen geleneksel beyaz cübbesine bürünüp boynuna Suudi bayrağı sardı. Eline Suudi kılıcı alan Ronaldo, takım arkadaşlarıyla birlikte ardah isimli geleneksel kılıç dansını da yaptı. Ronaldo, etkinliklere katılımıyla ilgili bir videoyu Twitter ve Instagram hesaplarında yayımlayarak, "Suudi Arabistan'ın kuruluş günü kutlu olsun. Nasr'daki kutlamaya katılmak özel bir deneyimdi" dedi. Nasr da yıldız futbolcunun geeneksel Suudi kıyafetleri ve faaliyetleriyle poz poz fotoğrafını paylaştı.Kral Selman'ın talimatıyla hayata geçirilen Kuruluş Günü ile Suudi Arabistan'da üç asır önce 1727'de İmam Muhammed bin Suud liderliğinde ilk devletin kurulmasının onurlandırılması ve milli birlik beraberlik ruhu yaratılması amaçlanıyor.Peçesiz çarşafsız kızlarla tanıtımÇalışanların tatil yaptığı ulusal bayrama kadınlar ve erkekler geleneksel halk kıyafetleriyle katılım gösterdi. Poz veren bazı genç kızların peçeli ve çarşaflı olmaması dikkat çekti. Messi'ye aralık ayında bişt giydirilmişti2022 FIFA Dünya Kupası'nda evsahibi Katar'ın kupa töreninde şampiyon olan Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi'ye cüppe üzerine geçirilen ve bişt denilen tülden yelek giydirmesi tartışma yaratmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221219/futbolun-zirvesine-bist-damgasi-katarin-utanc-verici-hamlesi-mi-yoksa-messiyi-onurlandirmasi-mi-1064760524.html

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cristiano ronaldo, suudi arabistan, kuruluş, gün, bayram, tatil, el nassr, al nassr