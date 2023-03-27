Sabah başyazarı Barlas: CHP'ye meyilli Z kuşağının oyları hızla Muharrem İnce'ye gidiyor
© AAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan ve 100 bin imza barajını aşan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylığını değerlendiren Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "CHP'ye meyilli Z kuşağının oyları hızla Muharrem İnce'ye gidiyor" iddiasını ortaya attı.
Barlas'ın "Muharrem İnce’den neden bu kadar rahatsızlar?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu için bugün son gün. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları YSK tarafından kabul edildi. Muharrem İnce de 100 bin imzayı tamamladı. Dün akşam saatlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da 100 bin imza barajını aştı. Artık 4 Cumhurbaşkanı adayı ile 14 Mayıs'ta sandık başına gidileceği kesinleşti."
"Bu yarış içerisinde son günlerde en çok tartışılan isim olan Muharrem İnce'nin iki büyük iddiası var. Memleket Partisi olarak ana muhalefet partisi olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçmek. Bu iddia gerçeğe dönüşür mü bilemem. Ama İnce'nin bu iddiası CHP'lileri ve CHP'nin sözcülüğünü üstlenmiş isimleri çıldırtmaya yetiyor. Bu isimlerden biri de ünlü piyanistimiz Fazıl Say. Muharrem İnce'nin 100 bin imzayı aşması üzerine Fazıl Say açtı ağzını yumdu gözünü. Tabi söz ustası Muharrem İnce de bundan geri kalmadı. Sosyal medyada kraldan fazla kralcı olanların da katıldığı böyle tuhaf tartışmalara şahit oluyoruz."
"Muharrem İnce'ye saldıranlar, itibarsızlaştırmak için ona birçok sıfat takmış. Merak ediyorum, madem bu kadar itibarsız biri olduğunu düşünüyorlar, neden bu kadar saldırıyorlar?
Bunun tek bir cevabı var; CHP'de sıkışmış ulusalcı oylar, ilk kez sandığa gidecek CHP'ye meyilli Z kuşağının oyları ve HDP ile ittifak nedeniyle İyi Parti'ye küsmüş oylar hızla Muharrem İnce'ye gidiyor."
Bunun tek bir cevabı var; CHP'de sıkışmış ulusalcı oylar, ilk kez sandığa gidecek CHP'ye meyilli Z kuşağının oyları ve HDP ile ittifak nedeniyle İyi Parti'ye küsmüş oylar hızla Muharrem İnce'ye gidiyor."
'Atatürkçü ve Ulusalcı kesimin bir partisi yok'
"Muharremİnce'nin oylarını yüzde 1'den bir andayüzde 6'ya çıkarmasının başka bir açıklamasıolamaz. Muharrem İnce'nin bu çıkışıCHP'ye en az 40 milletvekili kaybettirirdiyen araştırmacılar var. Peki Muharremİnce hareketi Türk siyasetinde kalıcı olabilirmi? Bilindiği gibi CHP'de kurucu unsunlartasfiye edilerek marjinal sol örgütlerinkontrolündeki bir yapıya dönüştü. Şimdi Atatürkçü ve Ulusalcı kesimin bir partisi yok. Eğer iyi bir kadro kurabilirse bu partineden Memleket Partisi olmasın?"