https://sputniknews.com.tr/20230326/fazil-saydan-muharrem-ince-paylasimi-muhalefetin-oylarina-goz-dikmis-biri-1068763079.html
Fazıl Say’dan Muharrem İnce paylaşımı: 'Muhalefetin oylarına göz dikmiş biri'
Fazıl Say’dan Muharrem İnce paylaşımı: 'Muhalefetin oylarına göz dikmiş biri'
Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik, "Aydınlığa varmak bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T09:34+0300
2023-03-26T09:34+0300
2023-03-26T09:34+0300
2023 türkiye seçimleri
fazıl say
muharrem ince
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı adayı
memleket partisi
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Piyanist Fazıl Say, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" tepkisini gösterdi.Sosyal medya hesabından İnce'nin videosunu alıntılayan Say, "Alacağı oy %2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/fazil-say-bir-fenerbahceli-olarak-hakemin-bizi-tutmasindan-rahatsizlik-duydum-1066093682.html
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fazıl say, muharrem ince, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, memleket partisi
fazıl say, muharrem ince, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, memleket partisi
Fazıl Say’dan Muharrem İnce paylaşımı: 'Muhalefetin oylarına göz dikmiş biri'
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Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik, "Aydınlığa varmak bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu" ifadelerini kullandı.
Piyanist Fazıl Say, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" tepkisini gösterdi.
Sosyal medya hesabından İnce'nin videosunu alıntılayan Say, "Alacağı oy %2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??" ifadesini kullandı.