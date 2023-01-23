https://sputniknews.com.tr/20230123/fazil-say-bir-fenerbahceli-olarak-hakemin-bizi-tutmasindan-rahatsizlik-duydum-1066093682.html

Fazıl Say: Bir Fenerbahçeli olarak hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum

Fazıl Say: Bir Fenerbahçeli olarak hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum

Piyanist Fazıl Say, bugün oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe maçına ve maçın hakemine ilişkin... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T23:44+0300

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spor

fazıl say

fenerbahçe

maç

hakem

eleştiri

süper lig

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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının ardından Twitter hesabından hakemle ilgili görüşlerini paylaştı.Say, 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle biten Ümraniyespor-Fenerbahçe maçına ilişkin olarak Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:"Ben bir Fenerbahçeli olarak sanki hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum, belki de haklıydı kararlar, bilemedim. Haksız olsa da yine de 5-0 yensek sanki daha iyi olurdu, öyle değil mi dostlar?Bi tek ben mi böyle düşünüyorum?Devam paylaşımında ise Say, "Dünya kupası öncesi Trabzon'u da Galatasaray'ı da yenerdi... Bir şey oldu…" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/fazil-say-biktik-ucuzluktan-boyle-sahmaran-mi-olur-ulan-1066059678.html

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fazıl say, fenerbahçe, maç, hakem, eleştiri, süper lig, spor toto süper lig