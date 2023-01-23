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https://sputniknews.com.tr/20230123/fazil-say-bir-fenerbahceli-olarak-hakemin-bizi-tutmasindan-rahatsizlik-duydum-1066093682.html
Fazıl Say: Bir Fenerbahçeli olarak hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum
Fazıl Say: Bir Fenerbahçeli olarak hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum
Piyanist Fazıl Say, bugün oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe maçına ve maçın hakemine ilişkin... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T23:44+0300
2023-01-23T23:44+0300
spor
fazıl say
fenerbahçe
maç
hakem
eleştiri
süper lig
spor toto süper lig
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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının ardından Twitter hesabından hakemle ilgili görüşlerini paylaştı.Say, 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle biten Ümraniyespor-Fenerbahçe maçına ilişkin olarak Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:"Ben bir Fenerbahçeli olarak sanki hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum, belki de haklıydı kararlar, bilemedim. Haksız olsa da yine de 5-0 yensek sanki daha iyi olurdu, öyle değil mi dostlar?Bi tek ben mi böyle düşünüyorum?Devam paylaşımında ise Say, "Dünya kupası öncesi Trabzon'u da Galatasaray'ı da yenerdi... Bir şey oldu…" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/fazil-say-biktik-ucuzluktan-boyle-sahmaran-mi-olur-ulan-1066059678.html
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fazıl say, fenerbahçe, maç, hakem, eleştiri, süper lig, spor toto süper lig
fazıl say, fenerbahçe, maç, hakem, eleştiri, süper lig, spor toto süper lig

Fazıl Say: Bir Fenerbahçeli olarak hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum

23:44 23.01.2023
© AAFazıl Say
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
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Piyanist Fazıl Say, bugün oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe maçına ve maçın hakemine ilişkin, "Ben bir Fenerbahçeli olarak sanki hakemin bizi tuttuğundan rahatsızlık duydum" açıklamasında bulundu.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının ardından Twitter hesabından hakemle ilgili görüşlerini paylaştı.
Say, 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle biten Ümraniyespor-Fenerbahçe maçına ilişkin olarak Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Ben bir Fenerbahçeli olarak sanki hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum, belki de haklıydı kararlar, bilemedim. Haksız olsa da yine de 5-0 yensek sanki daha iyi olurdu, öyle değil mi dostlar?Bi tek ben mi böyle düşünüyorum?
Devam paylaşımında ise Say, "Dünya kupası öncesi Trabzon'u da Galatasaray'ı da yenerdi... Bir şey oldu…" dedi.
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
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