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Fazıl Say: Bıktık ucuzluktan, böyle Şahmaran mı olur ulan?
Fazıl Say: Bıktık ucuzluktan, böyle Şahmaran mı olur ulan?
Piyanist Fazıl Say, başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisine 10 üzerinden 1 puan verdi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
fazıl say
dizi
oyuncu
yerli oyuncu
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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisini beğenmediğini açıkladı ve 10 üzerinden 1 puan verdi.Fazıl Say, geçen günlerde yayına giren Netflix dizisi Şahmaran'ı eleştirdi.Say, Twitter hesabından şunları yazdı:
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fazıl say, dizi, oyuncu, yerli oyuncu, netflix
fazıl say, dizi, oyuncu, yerli oyuncu, netflix

Fazıl Say: Bıktık ucuzluktan, böyle Şahmaran mı olur ulan?

10:23 23.01.2023
© AAFazıl Say
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
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Piyanist Fazıl Say, başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisine 10 üzerinden 1 puan verdi.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisini beğenmediğini açıkladı ve 10 üzerinden 1 puan verdi.
Fazıl Say, geçen günlerde yayına giren Netflix dizisi Şahmaran'ı eleştirdi.
Say, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde 'oğlan kızı nasıl götürür'e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan, bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir! Hadi öptüm bye!"
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