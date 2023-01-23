https://sputniknews.com.tr/20230123/fazil-say-biktik-ucuzluktan-boyle-sahmaran-mi-olur-ulan-1066059678.html

Fazıl Say: Bıktık ucuzluktan, böyle Şahmaran mı olur ulan?

Fazıl Say: Bıktık ucuzluktan, böyle Şahmaran mı olur ulan?

Piyanist Fazıl Say, başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisine 10 üzerinden 1 puan verdi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

fazıl say

dizi

oyuncu

yerli oyuncu

netflix

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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisini beğenmediğini açıkladı ve 10 üzerinden 1 puan verdi.Fazıl Say, geçen günlerde yayına giren Netflix dizisi Şahmaran'ı eleştirdi.Say, Twitter hesabından şunları yazdı:

https://sputniknews.com.tr/20230117/netflix-turkiye-abonelik-fiyatlarina-zam-yapti-1065821373.html

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fazıl say, dizi, oyuncu, yerli oyuncu, netflix