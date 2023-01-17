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https://sputniknews.com.tr/20230117/netflix-turkiye-abonelik-fiyatlarina-zam-yapti-1065821373.html
Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı
Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı
Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yılın ilk zammını yaptı. 10 ay içinde yapılmış 3'üncü zamda paket fiyatları yüzde 40 civarında artırıldı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T10:21+0300
2023-01-17T10:21+0300
ekonomi
netflix
netflix türkiye
zam
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Çevrimiçi izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptı.Paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artıran Netflix Türkiye, 10 ay içindeki 3'üncü artışını yaptı.Eylül 2022'de 44 lira 99 kuruşa yükseltilen Temel Plan abonelik, yeni zamla birlikte 63 lira 99 kuruş oldu. 69 lira 99 kuruş olan Standart Plan abonelik de 97 lira 99 kuruş olarak güncellendi.Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü Özel Plan ise 93 lira 99 kuruştan 130 lira 99 kuruşa yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230114/sans-oyunlarina-yuzde-50-zam-geldi-1065740433.html
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netflix, netflix türkiye, zam
netflix, netflix türkiye, zam

Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı

10:21 17.01.2023
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
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Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yılın ilk zammını yaptı. 10 ay içinde yapılmış 3'üncü zamda paket fiyatları yüzde 40 civarında artırıldı.
Çevrimiçi izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptı.
Paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artıran Netflix Türkiye, 10 ay içindeki 3'üncü artışını yaptı.
Eylül 2022'de 44 lira 99 kuruşa yükseltilen Temel Plan abonelik, yeni zamla birlikte 63 lira 99 kuruş oldu.
69 lira 99 kuruş olan Standart Plan abonelik de 97 lira 99 kuruş olarak güncellendi.
Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü Özel Plan ise 93 lira 99 kuruştan 130 lira 99 kuruşa yükseldi.
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