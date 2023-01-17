https://sputniknews.com.tr/20230117/netflix-turkiye-abonelik-fiyatlarina-zam-yapti-1065821373.html

Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı

Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yılın ilk zammını yaptı. 10 ay içinde yapılmış 3'üncü zamda paket fiyatları yüzde 40 civarında artırıldı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

netflix

netflix türkiye

zam

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Çevrimiçi izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptı.Paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artıran Netflix Türkiye, 10 ay içindeki 3'üncü artışını yaptı.Eylül 2022'de 44 lira 99 kuruşa yükseltilen Temel Plan abonelik, yeni zamla birlikte 63 lira 99 kuruş oldu. 69 lira 99 kuruş olan Standart Plan abonelik de 97 lira 99 kuruş olarak güncellendi.Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü Özel Plan ise 93 lira 99 kuruştan 130 lira 99 kuruşa yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20230114/sans-oyunlarina-yuzde-50-zam-geldi-1065740433.html

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