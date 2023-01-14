https://sputniknews.com.tr/20230114/sans-oyunlarina-yuzde-50-zam-geldi-1065740433.html

Şans oyunlarına yüzde 50 zam geldi

Şans oyunlarına yüzde 50 zam geldi

Şans Topu, Sayısal Loto, On Numara gibi şans oyunlarına yüzde 50 zam geldi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

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sayısal loto

zam

şans oyunu

şans oyunları

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Şans Topu, Sayısal Loto, On Numara gibi şans oyunları zamlandı.Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarının kolon ücretlerine yüzde 50 zam geldi.Şans Topu’nun kolonu 2 TL’den 4 TL’ye çıktı. En çok oynanan oyunlardan biri olan Süper Loto da 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.

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2023

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sayısal loto, zam, şans oyunu, şans oyunları