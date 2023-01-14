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https://sputniknews.com.tr/20230114/sans-oyunlarina-yuzde-50-zam-geldi-1065740433.html
Şans oyunlarına yüzde 50 zam geldi
Şans oyunlarına yüzde 50 zam geldi
Şans Topu, Sayısal Loto, On Numara gibi şans oyunlarına yüzde 50 zam geldi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T14:30+0300
2023-01-14T14:30+0300
sayısal loto
zam
şans oyunu
şans oyunları
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Şans Topu, Sayısal Loto, On Numara gibi şans oyunları zamlandı.Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarının kolon ücretlerine yüzde 50 zam geldi.Şans Topu’nun kolonu 2 TL’den 4 TL’ye çıktı. En çok oynanan oyunlardan biri olan Süper Loto da 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.
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sayısal loto, zam, şans oyunu, şans oyunları
sayısal loto, zam, şans oyunu, şans oyunları

Şans oyunlarına yüzde 50 zam geldi

14:30 14.01.2023
© DHAÇılgın Sayısal Loto
Çılgın Sayısal Loto - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© DHA
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Şans Topu, Sayısal Loto, On Numara gibi şans oyunlarına yüzde 50 zam geldi.
Şans Topu, Sayısal Loto, On Numara gibi şans oyunları zamlandı.
Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarının kolon ücretlerine yüzde 50 zam geldi.
Şans Topu’nun kolonu 2 TL’den 4 TL’ye çıktı. En çok oynanan oyunlardan biri olan Süper Loto da 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.
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