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https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-suriye-konulu-dortlu-gorusme-yakinda-yapilabilir-1068797995.html
Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme yakında yapılabilir
Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme yakında yapılabilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının katılacağı dörtlü görüşmenin yakında... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:04+0300
2023-03-27T12:04+0300
dünya
suriye
rusya
iran
türkiye
bogdanov
görüşme
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Rus basınına konuşan Bogdanov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi için Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının yapacağı toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.Toplantı için hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Bogdanov, “Nisan başında, Moskova’da olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Ramazan ayı içinde bulunmaları da dahil birçok farklı durumun görüşmenin organizasyonunda etkili olduğunu ancak çalışmaların devam ettiğini belirten Bogdanov, "Çok önemli stratejik hedef olan Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik arabuluculuk misyonunun başarıyla sona ereceğini umuyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230325/putin-ile-erdogan-telefonda-gorustu-1068742213.html
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suriye, rusya, iran, türkiye, bogdanov, görüşme
suriye, rusya, iran, türkiye, bogdanov, görüşme

Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme yakında yapılabilir

12:04 27.03.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının katılacağı dörtlü görüşmenin yakında yapılabileceğini söyledi.
Rus basınına konuşan Bogdanov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi için Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının yapacağı toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.
Toplantı için hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Bogdanov, “Nisan başında, Moskova’da olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ramazan ayı içinde bulunmaları da dahil birçok farklı durumun görüşmenin organizasyonunda etkili olduğunu ancak çalışmaların devam ettiğini belirten Bogdanov, "Çok önemli stratejik hedef olan Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik arabuluculuk misyonunun başarıyla sona ereceğini umuyoruz" dedi.
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