https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-suriye-konulu-dortlu-gorusme-yakinda-yapilabilir-1068797995.html

Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme yakında yapılabilir

Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme yakında yapılabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının katılacağı dörtlü görüşmenin yakında... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T12:04+0300

2023-03-27T12:04+0300

2023-03-27T12:04+0300

dünya

suriye

rusya

iran

türkiye

bogdanov

görüşme

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Rus basınına konuşan Bogdanov, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi için Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının yapacağı toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.Toplantı için hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Bogdanov, “Nisan başında, Moskova’da olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Ramazan ayı içinde bulunmaları da dahil birçok farklı durumun görüşmenin organizasyonunda etkili olduğunu ancak çalışmaların devam ettiğini belirten Bogdanov, "Çok önemli stratejik hedef olan Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik arabuluculuk misyonunun başarıyla sona ereceğini umuyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230325/putin-ile-erdogan-telefonda-gorustu-1068742213.html

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