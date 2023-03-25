https://sputniknews.com.tr/20230325/putin-ile-erdogan-telefonda-gorustu-1068742213.html

Putin ile Erdoğan telefonda görüştü

Putin ile Erdoğan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T14:20+0300

2023-03-25T14:20+0300

2023-03-25T14:28+0300

dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

görüşme

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Ukrayna krizine dair gelişmeler ele alındı.Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür eden Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de mutabık kaldıkları ekonomik işbirliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme