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Putin ile Erdoğan telefonda görüştü
Putin ile Erdoğan telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T14:20+0300
2023-03-25T14:28+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
görüşme
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Ukrayna krizine dair gelişmeler ele alındı.Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür eden Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de mutabık kaldıkları ekonomik işbirliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme

Putin ile Erdoğan telefonda görüştü

14:20 25.03.2023 (güncellendi: 14:28 25.03.2023)
© POOL / Multimedya arşivine gidinErdoğan - Putin
Erdoğan - Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© POOL
/
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Ukrayna krizine dair gelişmeler ele alındı.
Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür eden Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de mutabık kaldıkları ekonomik işbirliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.
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