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Rusya hazırlık maçında Irak'ı 2-0 mağlup etti
Rusya hazırlık maçında Irak'ı 2-0 mağlup etti
Rus milli futbol takımı, St. Petersburg’da oynanan hazırlık maçında Irak'ı 2-0’lık skorla yendi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T01:18+0300
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spor
rusya
irak
hazırlık maçı
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Bugün Rusya’nın St. Petersburg kentinde oynanan, 23 bin 818 kişini izlediği hazırlık maçında yüzü gülen taraf Rus milli takımı oldu.İlk golü 50. dakikada Anton Mirançuk attı. 8 dakika sonra genç oyuncu Sergey Pinyaev meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pinyaev, ilk milli maçında Rusya tarihindeki en genç golcü unvanını aldı.Rusya milli futbol takımı Asya ülkeleri ile hazırlık maçlarına devam ediyor. 23 Mart’ta Rusya-İran hazırlık maçı 1-1 berabere sona ermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230326/galatasaray-depremzedeler-icin-duzenlenen-hazirlik-macinda-karabagi-2-1-yendi-1068780827.html
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rusya, irak, hazırlık maçı
rusya, irak, hazırlık maçı

Rusya hazırlık maçında Irak'ı 2-0 mağlup etti

01:18 27.03.2023 (güncellendi: 01:28 27.03.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRus milli futbol takımı, St. Petersburg’da oynanan hazırlık maçında Iraklı rakiplerini 2-0’lık skorla yendi.
Rus milli futbol takımı, St. Petersburg’da oynanan hazırlık maçında Iraklı rakiplerini 2-0’lık skorla yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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Rus milli futbol takımı, St. Petersburg’da oynanan hazırlık maçında Irak'ı 2-0’lık skorla yendi.
Bugün Rusya’nın St. Petersburg kentinde oynanan, 23 bin 818 kişini izlediği hazırlık maçında yüzü gülen taraf Rus milli takımı oldu.
İlk golü 50. dakikada Anton Mirançuk attı. 8 dakika sonra genç oyuncu Sergey Pinyaev meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pinyaev, ilk milli maçında Rusya tarihindeki en genç golcü unvanını aldı.
Rusya milli futbol takımı Asya ülkeleri ile hazırlık maçlarına devam ediyor. 23 Mart’ta Rusya-İran hazırlık maçı 1-1 berabere sona ermişti.
Galatasaray, depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-1 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
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Galatasaray, depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi
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