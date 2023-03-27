https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-belarusla-nukleer-silah-alanindaki-isbirligimize-batinin-verdigi-tepki-sasirtiyor-1068824061.html
Rus Dışişleri: Belarus’la nükleer silah alanındaki işbirliğimize Batı’nın verdiği tepki şaşırtıyor
Rus Dışişleri: Belarus’la nükleer silah alanındaki işbirliğimize Batı’nın verdiği tepki şaşırtıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Belarus’la askeri nükleer alanda işbirliğini geliştirme yönündeki karara bazı Batı ülkelerinin verdiği tepkinin şaşkınlık... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Belarus’la askeri nükleer alanda işbirliğini geliştirme kararımıza bazı Batı ülkelerinin verdiği ters tepki şaşkınlığa neden oldu. Batı, Rusya’ya karşı total hibrit savaş yürütürken ve ABD ile NATO bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratma açıklamalarını yaparken bizim bu alanda hiçbir askeri ve teknik karşı tedbir almayacağımızı beklemek naif olur” ifadesine yer verildi.Zaharova, “Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli ek adımları atma hakkını saklı tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-belarusa-taktik-nukleer-silah-konuslandiriyor-askeri-isbirliginin-geldigi-en-ust-nokta-1068806615.html
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Rus Dışişleri: Belarus’la nükleer silah alanındaki işbirliğimize Batı’nın verdiği tepki şaşırtıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Belarus’la askeri nükleer alanda işbirliğini geliştirme yönündeki karara bazı Batı ülkelerinin verdiği tepkinin şaşkınlık yarattığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Belarus’la askeri nükleer alanda işbirliğini geliştirme kararımıza bazı Batı ülkelerinin verdiği ters tepki şaşkınlığa neden oldu. Batı, Rusya’ya karşı total hibrit savaş yürütürken ve ABD ile NATO bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratma açıklamalarını yaparken bizim bu alanda hiçbir askeri ve teknik karşı tedbir almayacağımızı beklemek naif olur” ifadesine yer verildi.
Zaharova, “Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli ek adımları atma hakkını saklı tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz” diye kaydetti.