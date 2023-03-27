https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-belarusla-nukleer-silah-alanindaki-isbirligimize-batinin-verdigi-tepki-sasirtiyor-1068824061.html

Rus Dışişleri: Belarus’la nükleer silah alanındaki işbirliğimize Batı’nın verdiği tepki şaşırtıyor

Rus Dışişleri: Belarus’la nükleer silah alanındaki işbirliğimize Batı’nın verdiği tepki şaşırtıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Belarus’la askeri nükleer alanda işbirliğini geliştirme yönündeki karara bazı Batı ülkelerinin verdiği tepkinin şaşkınlık... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T23:17+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Belarus’la askeri nükleer alanda işbirliğini geliştirme kararımıza bazı Batı ülkelerinin verdiği ters tepki şaşkınlığa neden oldu. Batı, Rusya’ya karşı total hibrit savaş yürütürken ve ABD ile NATO bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratma açıklamalarını yaparken bizim bu alanda hiçbir askeri ve teknik karşı tedbir almayacağımızı beklemek naif olur” ifadesine yer verildi.Zaharova, “Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli ek adımları atma hakkını saklı tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-belarusa-taktik-nukleer-silah-konuslandiriyor-askeri-isbirliginin-geldigi-en-ust-nokta-1068806615.html

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