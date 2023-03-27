https://sputniknews.com.tr/20230327/rusya-belarusa-taktik-nukleer-silah-konuslandiriyor-askeri-isbirliginin-geldigi-en-ust-nokta-1068806615.html

Rusya, Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırıyor: ‘Askeri işbirliğinin geldiği en üst nokta’

Rusya, Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırıyor: ‘Askeri işbirliğinin geldiği en üst nokta’

Batı’nın Ukrayna’yı silahlandırmasına Rusya’nın son cevabı Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma kararı oldu. Türk uzman Doç. Dr. İkbal Dürre, Sputnik’e... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T15:19+0300

2023-03-27T15:19+0300

2023-03-27T15:19+0300

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aleksandr lukaşenko

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

nükleer

abd

batı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 24 televizyonuna Ukrayna krizine dair önemli değerlendirmeler bulundu.Batıdaki komşusu Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklayan Putin, nükleer depo yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söyledi.Putin, nükleer silahları kullanmak için kullanılabilecek İskender taktik füze sisteminin Belarus'a transfer edildiğini de açıkladı.Putin, bu kararı, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme hamlesinin ardından alındığını ifade etti.Öte yandan Ukrayna ordusunun zayıflatılmış uranyumlu mühimmat kullanmasına cevap vereceklerini kaydeden Putin, Rusya’nın elinde bu türden yüz binlerce merminin olduğunu, ancak bugüne kadar bu mermileri kullanmadıklarını vurguladı.Putin, Belarus’a konuşlandırılacak taktik nükleer silahların, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden yerleştireceklerini belirtti ve Belarus’un uzun zamandır böyle bir silahın topraklarına yerleştirilmesini talep ettiğini de anımsattı.Rus lider, “Nükleer silahı Belarus’a vermiyoruz. ABD de müttefiklerine vermiyor. Aslında onların onlarca yıldır yaptığını biz şimdi yapacağız. Onların belli ülkelerde müttefikleri var ve taşıyıcılarını hazırlıyorlar, onları mürettebatlar hazırlıyor. Biz de aynısını yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.Bu hamleyle Moskova’nın 1990’ların ortasından bu yana ilk kez yurtdışında nükleer silaha sahip olacağı belirtiliyor.Taktik nükleer silahlar nedir?Taktik nükleer silah (TNW) veya stratejik olmayan nükleer silah (NSNW), savaş ortamında kullanılmak üzere tasarlanmış ancak stratejik nükleer silahlara göre daha az etkili olan silahlara deniliyor.Stratejik nükleer silahlar ise ABD’nin Japonya’da Nagazaki ve Hiroşima'ya attığı "Fat Man" (Şişman Adam) ve "Little Boy" (Küçük Çocuk) nükleer bombaları gibi etki alanı ve etkisi çok büyük genellikle kıtalararası balistik füzelerden (ICBM) ve havadan atılan bombalardan oluşuyor.Taktik nükleer silahlar genellikle hedef tipi, etki alanı, büyüklükleri ve menzillerine göre sınıflandırılıyor.Taktik nükleer silahlar çoğunlukla askeri üslere, şehirlere, kasabalara, silah fabrikalarına veya diğer taktik hedeflere karşı kullanılıyor. Temel olarak stratejik nükleer silahlar toplu bir katliamı değil düşmanın savaşma kabiliyetine zarar vermeyi hedefliyor.Rusya ve Belarus’tan ortak bölgesel güçLukaşenko ile Putin, Ekim 2022’de de önemli bir karar alarak ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaşmışlardı. Lukaşenko, ülkesine Rusya’dan binden fazla askerin geleceğini belirtmişti. Lukaşenko bu kararın gerekçesini batı sınırlarında gerilimin tırmanması olarak açıklamıştı. NATO ve bir dizi Avrupa ülkesinin Belarus’a karşı olası saldırganlık planları olduğunu ifade eden Lukaşenko, “Belarus topraklarında savaş olmamalı. Biz de ordu yetkilileri olarak bunun olmaması için gereken her şeyi yapacağız" demişti.‘Askeri işbirliğinin geldiği en üst nokta’Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Yurtdışı Bölgesel Araştırmalar Teorisi Bölümü’nde Doç. Dr. İkbal Dürre de Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Batı, Ukrayna’da hem askeri olarak hem de ekonomik olarak Rusya’ya karşı topyekun savaşıyor. Özellikle askeri anlamda Batı ülkelerinden Ukrayna’ya yapılan yardımlar herkes tarafından biliniyor. Bu durumda Rusya’nın da sadece kendi imkanlarıyla bu savaşta hareket etmesi beklenemezdi. Rusya’nın da Batı’nın bu hamlelerine karşı kendi politikalarını geliştirme hakkı var” ifadelerini kullandı. Dürre, şunları kaydetti:Nükleer savaş riski var mı?Peki, savaş sahasında önce zayıflatılmış uranyumlu mühimmat ardından da taktik nükleer silah gerilimin sonuçları ne olabilir? Nükleer savaş riski var mı? Doç. Dr. Dürre, bu konuda şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230322/ingiltereden-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmat-nukleer-savasi-dahi-goze-aldilar-1068614067.html

https://sputniknews.com.tr/20221011/rusya-ve-belarustan-ortak-askeri-guc-ukrayna-uzerinde-ciddi-bir-psikolojik-baskiya-yol-acabilir-1062188513.html

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rusya, belarus, ukrayna, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, nükleer, abd, batı, nato, füze