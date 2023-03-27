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https://sputniknews.com.tr/20230327/rosatom-buzkiran-yapimi-icin-turkiye-ve-cin-tersanelerinin-olanaklarindan-yararlanmak-istiyoruz-1068799511.html
Rosatom: Buzkıran yapımı için Türkiye ve Çin tersanelerinin olanaklarından yararlanmak istiyoruz
Rosatom: Buzkıran yapımı için Türkiye ve Çin tersanelerinin olanaklarından yararlanmak istiyoruz
Rus devlet nükleer şirketi Rosatom’un buzkıran yapımı için Türkiye ve Çin tersanelerinin olanaklarından yararlanma ihtimalini değerlendirdiği açıklandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:31+0300
2023-03-27T12:31+0300
savunma
nükleer buzkıran gemisi
rusya
rosatom
türkiye
çin
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Rosatom yöneticisi Maksim Kulinko, Sputnik'e verdiği demeçte nükleer güçle ya da başka enerji kaynakları ile çalışan yeni buzkıranlar inşa etmek için yabancı ülkelerdeki tersanelerin olanaklarından faydalanmayı değerlendirdiklerini belirtti.“Türkiye ve Çin’den bahsediyorum” diye devam eden Rosatom yöneticisi, “Her iki ülke de bu konuda gereken yeterliliğe sahip ve her ikisi de isteğimiz üstüne kendi tekliflerini sundular” ifadelerini kullandı.Rusya’nın buzkıran filosu, ülkenin kuzey kıyılarından yapılan taşımacılıkta önemli bir yere sahip.
https://sputniknews.com.tr/20221122/rusya-yeni-nukleer-buzkiran-gemisi-yakutiyayi-suya-indirdi-1063726822.html
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nükleer buzkıran gemisi, rusya, rosatom, türkiye, çin
nükleer buzkıran gemisi, rusya, rosatom, türkiye, çin

Rosatom: Buzkıran yapımı için Türkiye ve Çin tersanelerinin olanaklarından yararlanmak istiyoruz

12:31 27.03.2023
© Sputnik / Александр АстафьевRus nükleer buzkıran gemisi
Rus nükleer buzkıran gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / Александр Астафьев
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Rus devlet nükleer şirketi Rosatom’un buzkıran yapımı için Türkiye ve Çin tersanelerinin olanaklarından yararlanma ihtimalini değerlendirdiği açıklandı.
Rosatom yöneticisi Maksim Kulinko, Sputnik'e verdiği demeçte nükleer güçle ya da başka enerji kaynakları ile çalışan yeni buzkıranlar inşa etmek için yabancı ülkelerdeki tersanelerin olanaklarından faydalanmayı değerlendirdiklerini belirtti.
“Türkiye ve Çin’den bahsediyorum” diye devam eden Rosatom yöneticisi, “Her iki ülke de bu konuda gereken yeterliliğe sahip ve her ikisi de isteğimiz üstüne kendi tekliflerini sundular” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın buzkıran filosu, ülkenin kuzey kıyılarından yapılan taşımacılıkta önemli bir yere sahip.
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