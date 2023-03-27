https://sputniknews.com.tr/20230327/rosatom-buzkiran-yapimi-icin-turkiye-ve-cin-tersanelerinin-olanaklarindan-yararlanmak-istiyoruz-1068799511.html

Rosatom: Buzkıran yapımı için Türkiye ve Çin tersanelerinin olanaklarından yararlanmak istiyoruz

Rosatom: Buzkıran yapımı için Türkiye ve Çin tersanelerinin olanaklarından yararlanmak istiyoruz

Rus devlet nükleer şirketi Rosatom’un buzkıran yapımı için Türkiye ve Çin tersanelerinin olanaklarından yararlanma ihtimalini değerlendirdiği açıklandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T12:31+0300

2023-03-27T12:31+0300

2023-03-27T12:31+0300

savunma

nükleer buzkıran gemisi

rusya

rosatom

türkiye

çin

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Rosatom yöneticisi Maksim Kulinko, Sputnik'e verdiği demeçte nükleer güçle ya da başka enerji kaynakları ile çalışan yeni buzkıranlar inşa etmek için yabancı ülkelerdeki tersanelerin olanaklarından faydalanmayı değerlendirdiklerini belirtti.“Türkiye ve Çin’den bahsediyorum” diye devam eden Rosatom yöneticisi, “Her iki ülke de bu konuda gereken yeterliliğe sahip ve her ikisi de isteğimiz üstüne kendi tekliflerini sundular” ifadelerini kullandı.Rusya’nın buzkıran filosu, ülkenin kuzey kıyılarından yapılan taşımacılıkta önemli bir yere sahip.

https://sputniknews.com.tr/20221122/rusya-yeni-nukleer-buzkiran-gemisi-yakutiyayi-suya-indirdi-1063726822.html

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