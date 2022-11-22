https://sputniknews.com.tr/20221122/rusya-yeni-nukleer-buzkiran-gemisi-yakutiyayi-suya-indirdi-1063726822.html

Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi Yakutiya’yı suya indirdi

Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi Yakutiya’yı suya indirdi

Rusya’nın yeni nükleer buzkıran gemisi Yakutiya, St. Petersburg’da suya indirildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T19:27+0300

2022-11-22T19:27+0300

2022-11-22T19:27+0300

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Proje 22220 kapsamında inşa edilen Yakutiya nükleer buzkıran gemisi, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Baltık Tersanesi'nde törenle suya indirildi.Proje 22220 kapsamında daha önce inşa edilen bir başka nükleer buzkıran gemisi Ural'a ise devlet bayrağı çekildi.Törene video konferans yoluyla bağlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer buzkıran gemilerin Rusya için stratejik öneme sahip olduklarını belirterek, “Bu tür yüksek buzkıran sınıfına sahip gemiler bizim için stratejik öneme sahip. Bu gemiler, Kuzey Kutbu'nun incelenmesi ve geliştirilmesi, bu bölgede güvenli, sürdürülebilir navigasyonun sağlanması ve Kuzey Denizi Yolu boyunca trafiğin arttırılması için gereklidirler” dedi.Putin, Rusya'nın benzer gemilerin inşasında diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğuna vurgu yaparak, “Ortaklarımızla, Rusya ile çalışmak isteyenlerle işbirliğine açığız. Mevcut tüm zorluklara rağmen planladığımız her şeyi kesinlikle hayata geçireceğimizden eminim, bunun için nükleer buzkıran filomuzun imkanlarını artıracağız” diye konuştu.Proje 22220 kapsamında inşa edilen nükleer buzkıran gemiler, Kuzey Kutbu’ndaki Yenisey ve Ob Körfezi bölgelerindeki gemilere rehberlik etmek, buzda kalmış gemi ve diğer yüzen yapıları çekmek ve diğer görevleri yerine getirmek için tasarlandı.Dünyadaki en büyük ve en güçlü buz kıran gemileri olan Proje 22220 nükleer buzkıran gemilerinin önümüzdeki yıllarda, Rusya'nın sivil buzkıran filosunun bel kemiği olacağı belirtiliyor.Kasım 2013'te Baltık Tersanesi'nde yapımına başlanan 22220 projesinin diğer bir nükleer buzkıran gemisi Arktika ise, Haziran 2016'da suya indirilmiş, Ekim 2020'de teslim edilmişti.

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