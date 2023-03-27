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https://sputniknews.com.tr/20230327/patates-mercimek-kuru-sogan-ve-fasulye-ihracati-izne-baglandi-1068796541.html
Patates, mercimek, kuru soğan ve fasulye ihracatı izne bağlandı
Patates, mercimek, kuru soğan ve fasulye ihracatı izne bağlandı
Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ve süt ürünlerini "ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ" kapsamına alarak, ihracatının izne bağlandığını duyurdu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T11:49+0300
2023-03-27T11:50+0300
ekonomi
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
patates
kuru soğan
fasulye
kabuklu kırmızı mercimek
tereyağ
süt
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Resmi Gazete'nin 25 Mart tarihli sayısında yayımlanan ihracı kayda bağlı mallar tebliğinde değişiklik yapan tebliğle, patates, kuru soğan, fasulye, kırmızı mercimek, tereyağı ile süt ve krema tebliğ ekinde yer alan ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.
https://sputniknews.com.tr/20230324/resmi-gazetede-yayimlandi-narli-eksisi-gorunumlu-soslar-artik-yasak-1068693152.html
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türkiye, tarım ve orman bakanlığı, patates, kuru soğan, fasulye, kabuklu kırmızı mercimek, tereyağ, süt
türkiye, tarım ve orman bakanlığı, patates, kuru soğan, fasulye, kabuklu kırmızı mercimek, tereyağ, süt

Patates, mercimek, kuru soğan ve fasulye ihracatı izne bağlandı

11:49 27.03.2023 (güncellendi: 11:50 27.03.2023)
© AAKuru fasulye, kırmızı mercimek, bakliyat
Kuru fasulye, kırmızı mercimek, bakliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA
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Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ve süt ürünlerini "ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ" kapsamına alarak, ihracatının izne bağlandığını duyurdu.
Resmi Gazete'nin 25 Mart tarihli sayısında yayımlanan ihracı kayda bağlı mallar tebliğinde değişiklik yapan tebliğle, patates, kuru soğan, fasulye, kırmızı mercimek, tereyağı ile süt ve krema tebliğ ekinde yer alan ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.
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