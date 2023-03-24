https://sputniknews.com.tr/20230324/resmi-gazetede-yayimlandi-narli-eksisi-gorunumlu-soslar-artik-yasak-1068693152.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Narlı ekşisi' görünümlü soslar artık yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Narlı ekşisi' görünümlü soslar artık yasak

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T08:40+0300

2023-03-24T08:40+0300

2023-03-24T08:40+0300

türkiye

nar ekşisi

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

resmi gazete

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

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nar ekşisi, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, resmi gazete