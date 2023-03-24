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Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Narlı ekşisi' görünümlü soslar artık yasak
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Narlı ekşisi' görünümlü soslar artık yasak
Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T08:40+0300
2023-03-24T08:40+0300
türkiye
nar ekşisi
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
resmi gazete
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.
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nar ekşisi, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, resmi gazete
nar ekşisi, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, resmi gazete

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Narlı ekşisi' görünümlü soslar artık yasak

08:40 24.03.2023
© AAnar ekşisi
nar ekşisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.
Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.
Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.
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