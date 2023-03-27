https://sputniknews.com.tr/20230327/mariupol-il-emniyet-mudurlugu-amiri-moskvine-suikast-duzenlendi-1068800998.html

Mariupol İl Emniyet Müdürlüğü amiri Moskvin'e suikast düzenlendi

Mariupol İl Emniyet Müdürlüğü amiri Moskvin'e suikast düzenlendi

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentinde İl Emniyet Müdürlüğü amiri Mihail Moskvin'e suikast düzenlendi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T12:56+0300

2023-03-27T12:56+0300

2023-03-27T12:56+0300

ukrayna krizi

mariupol

rusya

suikast

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

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Sputnik'in DHC kolluk kuvvetlerindeki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre suikast sırasında Moskvin'in aracındaki patlayıcı infilak ettirildi.Moskvin'in patlama sırasında aracın birkaç metre ötesinde bulunduğu, patlamadan sağ kurtulduğu ancak yaralandığı öğrenildi.Olay yerinde görev yapan bir kolluk memuru, Moskvin'in durumunun ciddi olmadığını ve hastaneye kaldırılmasına gerek görülmediğini belirtti.Kriminal ekipleri, olay yerinde incelemelere devam ederken kentte 'önleme' planı devreye koyuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230324/dhc-lideri-pusilin-mariupol-limani-cok-yakinda-kargo-tasimaciligina-acilabilir-1068724919.html

mariupol

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

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