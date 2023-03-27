https://sputniknews.com.tr/20230327/mariupol-il-emniyet-mudurlugu-amiri-moskvine-suikast-duzenlendi-1068800998.html
Mariupol İl Emniyet Müdürlüğü amiri Moskvin'e suikast düzenlendi
Mariupol İl Emniyet Müdürlüğü amiri Moskvin'e suikast düzenlendi
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentinde İl Emniyet Müdürlüğü amiri Mihail Moskvin'e suikast düzenlendi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:56+0300
2023-03-27T12:56+0300
2023-03-27T12:56+0300
ukrayna krizi
mariupol
rusya
suikast
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/19/1057911164_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_fc417efd65fcb3d6dde6ab7da9bfd5bd.jpg
Sputnik'in DHC kolluk kuvvetlerindeki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre suikast sırasında Moskvin'in aracındaki patlayıcı infilak ettirildi.Moskvin'in patlama sırasında aracın birkaç metre ötesinde bulunduğu, patlamadan sağ kurtulduğu ancak yaralandığı öğrenildi.Olay yerinde görev yapan bir kolluk memuru, Moskvin'in durumunun ciddi olmadığını ve hastaneye kaldırılmasına gerek görülmediğini belirtti.Kriminal ekipleri, olay yerinde incelemelere devam ederken kentte 'önleme' planı devreye koyuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230324/dhc-lideri-pusilin-mariupol-limani-cok-yakinda-kargo-tasimaciligina-acilabilir-1068724919.html
mariupol
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/19/1057911164_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_90ee4d6d2ec6510221b7bd33b5c7bb03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariupol, rusya, suikast, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti
mariupol, rusya, suikast, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti
Mariupol İl Emniyet Müdürlüğü amiri Moskvin'e suikast düzenlendi
Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentinde İl Emniyet Müdürlüğü amiri Mihail Moskvin'e suikast düzenlendi.
Sputnik'in DHC kolluk kuvvetlerindeki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre suikast sırasında Moskvin'in aracındaki patlayıcı infilak ettirildi.
Moskvin'in patlama sırasında aracın birkaç metre ötesinde bulunduğu, patlamadan sağ kurtulduğu ancak yaralandığı öğrenildi.
Olay yerinde görev yapan bir kolluk memuru, Moskvin'in durumunun ciddi olmadığını ve hastaneye kaldırılmasına gerek görülmediğini belirtti.
Kriminal ekipleri, olay yerinde incelemelere devam ederken kentte 'önleme' planı devreye koyuldu.