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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/mariupol-il-emniyet-mudurlugu-amiri-moskvine-suikast-duzenlendi-1068800998.html
Mariupol İl Emniyet Müdürlüğü amiri Moskvin'e suikast düzenlendi
Mariupol İl Emniyet Müdürlüğü amiri Moskvin'e suikast düzenlendi
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentinde İl Emniyet Müdürlüğü amiri Mihail Moskvin'e suikast düzenlendi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:56+0300
2023-03-27T12:56+0300
ukrayna krizi
mariupol
rusya
suikast
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
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Sputnik'in DHC kolluk kuvvetlerindeki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre suikast sırasında Moskvin'in aracındaki patlayıcı infilak ettirildi.Moskvin'in patlama sırasında aracın birkaç metre ötesinde bulunduğu, patlamadan sağ kurtulduğu ancak yaralandığı öğrenildi.Olay yerinde görev yapan bir kolluk memuru, Moskvin'in durumunun ciddi olmadığını ve hastaneye kaldırılmasına gerek görülmediğini belirtti.Kriminal ekipleri, olay yerinde incelemelere devam ederken kentte 'önleme' planı devreye koyuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230324/dhc-lideri-pusilin-mariupol-limani-cok-yakinda-kargo-tasimaciligina-acilabilir-1068724919.html
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mariupol, rusya, suikast, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti
mariupol, rusya, suikast, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti

Mariupol İl Emniyet Müdürlüğü amiri Moskvin'e suikast düzenlendi

12:56 27.03.2023
© Sputnik / Павел Лисицын / Multimedya arşivine gidinMayın temizleme çalışmaları, Mariupol
Mayın temizleme çalışmaları, Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / Павел Лисицын
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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentinde İl Emniyet Müdürlüğü amiri Mihail Moskvin'e suikast düzenlendi.
Sputnik'in DHC kolluk kuvvetlerindeki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre suikast sırasında Moskvin'in aracındaki patlayıcı infilak ettirildi.
Moskvin'in patlama sırasında aracın birkaç metre ötesinde bulunduğu, patlamadan sağ kurtulduğu ancak yaralandığı öğrenildi.
Olay yerinde görev yapan bir kolluk memuru, Moskvin'in durumunun ciddi olmadığını ve hastaneye kaldırılmasına gerek görülmediğini belirtti.
Kriminal ekipleri, olay yerinde incelemelere devam ederken kentte 'önleme' planı devreye koyuldu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
Ukrayna krizi
DHC lideri Puşilin: Mariupol Limanı, çok yakında kargo taşımacılığına açılabilir
24 Mart, 18:54
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