DHC lideri Puşilin: Mariupol Limanı, çok yakında kargo taşımacılığına açılabilir
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
© Sputnik / Сергей Аверин/
Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol kentindeki ticaret limanının çok yakında Rusya'daki kargo taşımacılığı faaliyetlerine açılabileceğini söyledi.
Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot) bünyesinde düzenlenen toplantıda konuşan Puşilin, "Mariupol Ticaret Limanı'nın çok yakın bir gelecekte Rusya'nın kargo taşımacılığı trafiğine dahil olmasını ve hem ithalat hem de ihracat potansiyelinin tam olarak kullanılmasını bekliyoruz" dedi.
4.2 kilometre uzunluğundaki limanda günün her saati çalışabilen 22 rıhtım ve 250 metrekareden fazla alana sahip antrepoların bulunduğunu anlatan Puşilin, şu anda limandaki hidroteknik tesislerin Rusya'nın yargı yetki alanına taşınmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
Limanda yılda beş milyon ton kömür işleme kapasitesine sahip en büyük kömür yükleme kompleksinin bulunduğuna dikkat çeken Puşilin, konteyner terminalinin hızlı elleçlemeye uygun şekilde donatıldığını ve ayda yaklaşık 100 bin ton kargonun limanda işlem görebileceğini ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen cumartesi akşamı Mariupol'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında liman bölgesine de uğramış ve Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin'den limanın son durumu hakkında bilgi almıştı.
4.2 kilometre uzunluğundaki limanda günün her saati çalışabilen 22 rıhtım ve 250 metrekareden fazla alana sahip antrepoların bulunduğunu anlatan Puşilin, şu anda limandaki hidroteknik tesislerin Rusya'nın yargı yetki alanına taşınmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
Limanda yılda beş milyon ton kömür işleme kapasitesine sahip en büyük kömür yükleme kompleksinin bulunduğuna dikkat çeken Puşilin, konteyner terminalinin hızlı elleçlemeye uygun şekilde donatıldığını ve ayda yaklaşık 100 bin ton kargonun limanda işlem görebileceğini ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen cumartesi akşamı Mariupol'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında liman bölgesine de uğramış ve Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin'den limanın son durumu hakkında bilgi almıştı.