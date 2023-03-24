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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/dhc-lideri-pusilin-mariupol-limani-cok-yakinda-kargo-tasimaciligina-acilabilir-1068724919.html
DHC lideri Puşilin: Mariupol Limanı, çok yakında kargo taşımacılığına açılabilir
DHC lideri Puşilin: Mariupol Limanı, çok yakında kargo taşımacılığına açılabilir
Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol kentindeki ticaret limanının çok yakında Rusya'daki kargo... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T18:54+0300
2023-03-24T18:54+0300
ukrayna krizi
denis puşilin
mariupol
donbass
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Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot) bünyesinde düzenlenen toplantıda konuşan Puşilin, "Mariupol Ticaret Limanı'nın çok yakın bir gelecekte Rusya'nın kargo taşımacılığı trafiğine dahil olmasını ve hem ithalat hem de ihracat potansiyelinin tam olarak kullanılmasını bekliyoruz" dedi.4.2 kilometre uzunluğundaki limanda günün her saati çalışabilen 22 rıhtım ve 250 metrekareden fazla alana sahip antrepoların bulunduğunu anlatan Puşilin, şu anda limandaki hidroteknik tesislerin Rusya'nın yargı yetki alanına taşınmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.Limanda yılda beş milyon ton kömür işleme kapasitesine sahip en büyük kömür yükleme kompleksinin bulunduğuna dikkat çeken Puşilin, konteyner terminalinin hızlı elleçlemeye uygun şekilde donatıldığını ve ayda yaklaşık 100 bin ton kargonun limanda işlem görebileceğini ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen cumartesi akşamı Mariupol'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında liman bölgesine de uğramış ve Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin'den limanın son durumu hakkında bilgi almıştı.
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denis puşilin, mariupol, donbass
denis puşilin, mariupol, donbass

DHC lideri Puşilin: Mariupol Limanı, çok yakında kargo taşımacılığına açılabilir

18:54 24.03.2023
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol kentindeki ticaret limanının çok yakında Rusya'daki kargo taşımacılığı faaliyetlerine açılabileceğini söyledi.
Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot) bünyesinde düzenlenen toplantıda konuşan Puşilin, "Mariupol Ticaret Limanı'nın çok yakın bir gelecekte Rusya'nın kargo taşımacılığı trafiğine dahil olmasını ve hem ithalat hem de ihracat potansiyelinin tam olarak kullanılmasını bekliyoruz" dedi.

4.2 kilometre uzunluğundaki limanda günün her saati çalışabilen 22 rıhtım ve 250 metrekareden fazla alana sahip antrepoların bulunduğunu anlatan Puşilin, şu anda limandaki hidroteknik tesislerin Rusya'nın yargı yetki alanına taşınmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Limanda yılda beş milyon ton kömür işleme kapasitesine sahip en büyük kömür yükleme kompleksinin bulunduğuna dikkat çeken Puşilin, konteyner terminalinin hızlı elleçlemeye uygun şekilde donatıldığını ve ayda yaklaşık 100 bin ton kargonun limanda işlem görebileceğini ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen cumartesi akşamı Mariupol'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında liman bölgesine de uğramış ve Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin'den limanın son durumu hakkında bilgi almıştı.
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