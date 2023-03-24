https://sputniknews.com.tr/20230324/dhc-lideri-pusilin-mariupol-limani-cok-yakinda-kargo-tasimaciligina-acilabilir-1068724919.html

DHC lideri Puşilin: Mariupol Limanı, çok yakında kargo taşımacılığına açılabilir

DHC lideri Puşilin: Mariupol Limanı, çok yakında kargo taşımacılığına açılabilir

Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol kentindeki ticaret limanının çok yakında Rusya'daki kargo... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T18:54+0300

2023-03-24T18:54+0300

2023-03-24T18:54+0300

ukrayna krizi

denis puşilin

mariupol

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1d/1055961638_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_9c0d738a3140be7ef58d5b75b125c2b2.jpg

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot) bünyesinde düzenlenen toplantıda konuşan Puşilin, "Mariupol Ticaret Limanı'nın çok yakın bir gelecekte Rusya'nın kargo taşımacılığı trafiğine dahil olmasını ve hem ithalat hem de ihracat potansiyelinin tam olarak kullanılmasını bekliyoruz" dedi.4.2 kilometre uzunluğundaki limanda günün her saati çalışabilen 22 rıhtım ve 250 metrekareden fazla alana sahip antrepoların bulunduğunu anlatan Puşilin, şu anda limandaki hidroteknik tesislerin Rusya'nın yargı yetki alanına taşınmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.Limanda yılda beş milyon ton kömür işleme kapasitesine sahip en büyük kömür yükleme kompleksinin bulunduğuna dikkat çeken Puşilin, konteyner terminalinin hızlı elleçlemeye uygun şekilde donatıldığını ve ayda yaklaşık 100 bin ton kargonun limanda işlem görebileceğini ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen cumartesi akşamı Mariupol'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında liman bölgesine de uğramış ve Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin'den limanın son durumu hakkında bilgi almıştı.

mariupol

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denis puşilin, mariupol, donbass