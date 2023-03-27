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https://sputniknews.com.tr/20230327/mardinde-magaranin-uzerine-3-katli-ev-yapildi-1068794519.html
Mardin'de mağaranın üzerine 3 katlı ev yapıldı
Mardin'de mağaranın üzerine 3 katlı ev yapıldı
Mardin'de mağara üzerine yapılan ve yaklaşık 30 yıldır ayakta olduğu söylenen 3 katlı ev görenleri şaşkına çeviriyor. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T11:34+0300
2023-03-27T11:34+0300
yaşam
mardin
mağara
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan yaklaşık 30 yaşındaki 3 katlı evi gören dönüp yeniden bakıyor. Altında bulunan mağaradan dolayı gören vatandaşların dikkatini çeken ev, 30 yıldır ayakta duruyor. Altında bulunan mağaranın ise kaç yıllık olduğu bilinmiyor. Evin altında bulunan mağara 3 odadan oluşurken hepsi farklı işler için kullanılıyor. Odalardan 2 tanesinde tavuk ve koyun beslenirken diğer oda ise kiler olarak kullanılıyor.'Bu evimizi görenlerin bazıları çok şaşırıyor'Evi görenlerin ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Bayram Kerimoğlu, “Ben bildiğim kadarıyla bu ev 30 yıldır ayakta duruyor. Ev 3 katlı, alt tarafta bulunan mağaranın da 3 odası var. Odaların biri kümes, biri kiler diğeri de koyunlara ait olacak şekilde kullanıyoruz. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için iyi bir oyun alanı bulunuyor. Bu evimizi görenlerin bazıları çok şaşırıyor bazıları normal karşılıyor çünkü Mardin altı kayadan oluşan bir şehir. Çoğu insan şaşırıyor mağaranın üstünde ev olmasına ve bizim burada yaşamamıza. Yaz aylarında mağaranın iç kısmı serin oluyor, kış aylarında normal oluyor aşırı soğuk olmuyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230326/mardinde-dokuyu-bozan-5-katli-bina-yikildi-1068767621.html
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mardin, mağara, bina
mardin, mağara, bina

Mardin'de mağaranın üzerine 3 katlı ev yapıldı

11:34 27.03.2023
© İHA / MUSTAFA KURTULANMardin'de mağaranın üzerine 3 katlı ev yapıldı
Mardin'de mağaranın üzerine 3 katlı ev yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA / MUSTAFA KURTULAN
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Mardin'de mağara üzerine yapılan ve yaklaşık 30 yıldır ayakta olduğu söylenen 3 katlı ev görenleri şaşkına çeviriyor.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan yaklaşık 30 yaşındaki 3 katlı evi gören dönüp yeniden bakıyor. Altında bulunan mağaradan dolayı gören vatandaşların dikkatini çeken ev, 30 yıldır ayakta duruyor. Altında bulunan mağaranın ise kaç yıllık olduğu bilinmiyor. Evin altında bulunan mağara 3 odadan oluşurken hepsi farklı işler için kullanılıyor. Odalardan 2 tanesinde tavuk ve koyun beslenirken diğer oda ise kiler olarak kullanılıyor.

'Bu evimizi görenlerin bazıları çok şaşırıyor'

Evi görenlerin ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Bayram Kerimoğlu, “Ben bildiğim kadarıyla bu ev 30 yıldır ayakta duruyor. Ev 3 katlı, alt tarafta bulunan mağaranın da 3 odası var. Odaların biri kümes, biri kiler diğeri de koyunlara ait olacak şekilde kullanıyoruz. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için iyi bir oyun alanı bulunuyor. Bu evimizi görenlerin bazıları çok şaşırıyor bazıları normal karşılıyor çünkü Mardin altı kayadan oluşan bir şehir. Çoğu insan şaşırıyor mağaranın üstünde ev olmasına ve bizim burada yaşamamıza. Yaz aylarında mağaranın iç kısmı serin oluyor, kış aylarında normal oluyor aşırı soğuk olmuyor” dedi.
Mardin'de dokuyu bozan 5 katlı bina yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
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Mardin'de dokuyu bozan 5 katlı bina yıkıldı
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