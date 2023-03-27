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https://sputniknews.com.tr/20230327/kuveytte-siddetli-yagislar-sele-neden-oldu--1068799025.html
Kuveyt’te şiddetli yağışlar sele neden oldu
Kuveyt’te şiddetli yağışlar sele neden oldu
Kuveyt'te etkili olan şiddetli yağışların ardından caddeler sular altında kaldı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:16+0300
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dünya
video
kuveyt
sel
yağış
arap yarımadası
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Arap Yarımadası’nda yer alan Kuveyt'te sağanak yağışlar sel felaketine sebep oldu. El Asime bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından caddeler sular altında aldı. Çok sayıda sürücü sel suları arasında aracında mahsur kaldı.
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Kuveyt’te şiddetli yağışlar sele neden oldu
Kuveyt’te şiddetli yağışlar sele neden oldu
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video, kuveyt, sel, yağış, arap yarımadası, видео
video, kuveyt, sel, yağış, arap yarımadası, видео

Kuveyt’te şiddetli yağışlar sele neden oldu

12:16 27.03.2023
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Kuveyt'te etkili olan şiddetli yağışların ardından caddeler sular altında kaldı.
Arap Yarımadası’nda yer alan Kuveyt'te sağanak yağışlar sel felaketine sebep oldu.

El Asime bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından caddeler sular altında aldı.

Çok sayıda sürücü sel suları arasında aracında mahsur kaldı.
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