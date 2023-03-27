https://sputniknews.com.tr/20230327/istanbul-valiliginden-ilahiyatci-cemil-kilicin-yaralanmasina-iliskin-aciklama-1068818870.html

İstanbul Valiliği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç'ın, Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda kasten yaralanmasına ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T19:13+0300

2023-03-27T19:13+0300

2023-03-27T19:13+0300

türkiye

istanbul

cemil kılıç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104056/06/1040560665_0:45:1000:608_1920x0_80_0_0_1c59b8be0b88d36a13da83605cc7caa2.jpg

Valilikten yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde, 25 Mart Cumartesi saat 15.15 sıralarında, Kılıç'ın kasten yaralanmasına ilişkin olayın aydınlatılmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda, olayla ilgili E.D, Y.G. ve R.B. isimli zanlıların tespit edildiği aktarılan açıklamada, "R.B. isimli şahıs 26 Mart 2023 tarihinde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. isimli şahıslar da bugün gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230325/ilahiyatci-cemil-kilic-evimin-onunde-saldiriya-ugradim-kendimi-eve-zor-attim-1068744939.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, cemil kılıç