https://sputniknews.com.tr/20230327/istanbul-valiliginden-ilahiyatci-cemil-kilicin-yaralanmasina-iliskin-aciklama-1068818870.html
İstanbul Valiliği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç'ın, Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda kasten yaralanmasına ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T19:13+0300
2023-03-27T19:13+0300
2023-03-27T19:13+0300
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cemil kılıç
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Valilikten yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde, 25 Mart Cumartesi saat 15.15 sıralarında, Kılıç'ın kasten yaralanmasına ilişkin olayın aydınlatılmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda, olayla ilgili E.D, Y.G. ve R.B. isimli zanlıların tespit edildiği aktarılan açıklamada, "R.B. isimli şahıs 26 Mart 2023 tarihinde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. isimli şahıslar da bugün gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/ilahiyatci-cemil-kilic-evimin-onunde-saldiriya-ugradim-kendimi-eve-zor-attim-1068744939.html
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İstanbul Valiliği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama
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İstanbul Valiliği, ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç'ın, Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda kasten yaralanmasına ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde, 25 Mart Cumartesi saat 15.15 sıralarında, Kılıç'ın kasten yaralanmasına ilişkin olayın aydınlatılmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, olayla ilgili E.D, Y.G. ve R.B. isimli zanlıların tespit edildiği aktarılan açıklamada, "R.B. isimli şahıs 26 Mart 2023 tarihinde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. isimli şahıslar da bugün gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.