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İstanbul Valiliği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç'ın, Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda kasten yaralanmasına ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
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Valilikten yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde, 25 Mart Cumartesi saat 15.15 sıralarında, Kılıç'ın kasten yaralanmasına ilişkin olayın aydınlatılmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda, olayla ilgili E.D, Y.G. ve R.B. isimli zanlıların tespit edildiği aktarılan açıklamada, "R.B. isimli şahıs 26 Mart 2023 tarihinde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. isimli şahıslar da bugün gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/ilahiyatci-cemil-kilic-evimin-onunde-saldiriya-ugradim-kendimi-eve-zor-attim-1068744939.html
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istanbul, cemil kılıç
istanbul, cemil kılıç

İstanbul Valiliği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama

19:13 27.03.2023
© Fotoğraf : cemilkilic.comCemil Kılıç
Cemil Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© Fotoğraf : cemilkilic.com
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İstanbul Valiliği, ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç'ın, Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda kasten yaralanmasına ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde, 25 Mart Cumartesi saat 15.15 sıralarında, Kılıç'ın kasten yaralanmasına ilişkin olayın aydınlatılmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, olayla ilgili E.D, Y.G. ve R.B. isimli zanlıların tespit edildiği aktarılan açıklamada, "R.B. isimli şahıs 26 Mart 2023 tarihinde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. isimli şahıslar da bugün gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Cemil Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
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İlahiyatçı Cemil Kılıç: Evimin önünde saldırıya uğradım, kendimi eve zor attım
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