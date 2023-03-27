'Aşkın Olayım' futboldan sonra siyasette: Mansur Yavaş'tan gençlere şarkılı video

“Katılımın Yüzü, Gençliğin Sözü etkinliğimize İYİ Parti Genel Başkanı’mız Sayın Meral Akşener de eşlik etti. Birlikte geleceğimizin mimarlarını dinledik. Gençlerimiz için en büyük dileğimiz, özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız.”