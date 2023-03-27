'Aşkın Olayım' futboldan sonra siyasette: Mansur Yavaş'tan gençlere şarkılı video
14:32 27.03.2023 (güncellendi: 14:40 27.03.2023)
© Twitter / Mansur Yavaş 2023Mansur Yavaş, Meral Akşener
© Twitter / Mansur Yavaş 2023
Mansur Yavaş, şarkıcı Simge'nin Icardi ile gündeme gelen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla video paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam ‘Katılımın Yüzü, Gençliğin Sözü’ etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.
Yavaş, sosyal medya hesabından son dönemlerde gündemden düşmeyen şarkıcı Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' ismindeki şarkısıyla video paylaşarak gençlere seslendi:
“Katılımın Yüzü, Gençliğin Sözü etkinliğimize İYİ Parti Genel Başkanı’mız Sayın Meral Akşener de eşlik etti. Birlikte geleceğimizin mimarlarını dinledik. Gençlerimiz için en büyük dileğimiz, özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız.”
Katılımın Yüzü Gençliğin Sözü etkinliğimize İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. @meral_aksener de eşlik etti. Birlikte geleceğimizin mimarlarını dinledik.— Mansur Yavaş 2023 (@mansuryavas23) March 27, 2023
Gençlerimiz en için büyük dileğimiz özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız. pic.twitter.com/gqMvLui3AO
Erkan Baş'la başladı
Sözleri Onurr'a ait olan ve 2019 yılında yayınlanan şarkı TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuşmalarına montajla eklenerek sosyal medyada gündem olmuştu.
Gördüğüm en iyi “Aşkın Olayım” editi bu olmuş, yakışır @erkbas pic.twitter.com/B4lOVzhjDA— oben budak 🐾 (@obenBudak) March 9, 2023