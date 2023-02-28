https://sputniknews.com.tr/20230228/galatasarayin-yildizi-icardiden-sarkici-simgeye-askin-olayim-1067590893.html

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'

Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen ve gol attığında Nef Stadyumu'nda çalan "Aşkın olayım" şarkısını Simge Sağın'ı da etiketleyerek sosyal medya hesabından... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T11:49+0300

2023-02-28T11:49+0300

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yaşam

mauro icardi

simge

simge sağın

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Saha dışında da çok konuşulan bir isim olan Icardi'nin gollerinden sonra taraftar Simge'den 'Aşkın olayım' şarkısını hep bir ağızdan söylemeye başladı.Kulüp de taraftarların bu hareketine kayıtsız kalmayarak, Mauro Icardi'nin her golünden sonra Nef Stadyumu'nda bu şarkıyı çalmaya başladı.Icardi ise "Aşkını Olayım' şarkısını dinliyor musun?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Aşkın Olayım şarkısını gollerimden sonra duyuyordum, şarkıyı dinlemeyi seviyorum.Yaşanan olayların ardından Arjantinli yıldız Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen ve gol attığında Nef Stadyumu'nda çalan "Aşkın olayım" şarkısını Instagram hesabından kendi fotoğrafıyla paylaştı.Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra, Simge Sağın da Icardi'nin paylaşımını alıntılayarak kalp emojisi koydu.Ardından 30 yaşındaki futbolcu ile Simge Sağın, Instagram'dan birbirlerini takip etmeye başladı.

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mauro icardi, simge, simge sağın