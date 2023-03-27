https://sputniknews.com.tr/20230327/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-gosteriler-devam-ediyor-louvre-muzesine-girisler-kapatildi-1068805799.html
Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor: Louvre Müzesi'ne girişler kapatıldı
Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor: Louvre Müzesi'ne girişler kapatıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te kültür sektörü çalışanları, tartışmalı emeklilik reformuna tepki için Louvre Müzesi'nin girişini kapatarak eyleme başladı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T14:17+0300
2023-03-27T14:17+0300
2023-03-27T15:05+0300
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fransa
emeklilik reformu
louvre müzesi
protesto
paris
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Fransız basınında yer alan görüntülerde, Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki kültür çalışanları, ellerinde sendikanın bayraklarıyla müzenin avlusunda bulunan cam ve metalden oluşturulmuş piramidin önünde toplandı.Müzenin kapılarının önüne geçerek girişleri kapatan kalabalık, '60 yaşında emeklilik. Çok yaşamak için az çalış', 'Geri adım atmayacağız' yazılı pankartlar taşıdı.Fransa’da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart’ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.Ülke genelinde 16 Mart’tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230315/-eyfel-kulesi-ziyarete-kapatildi--1068293453.html
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fransa, emeklilik reformu, louvre müzesi, protesto, paris
fransa, emeklilik reformu, louvre müzesi, protesto, paris
Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor: Louvre Müzesi'ne girişler kapatıldı
14:17 27.03.2023 (güncellendi: 15:05 27.03.2023) Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'te kültür sektörü çalışanları, tartışmalı emeklilik reformuna tepki için Louvre Müzesi'nin girişini kapatarak eyleme başladı.
Fransız basınında yer alan görüntülerde, Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki kültür çalışanları, ellerinde sendikanın bayraklarıyla müzenin avlusunda bulunan cam ve metalden oluşturulmuş piramidin önünde toplandı.
Müzenin kapılarının önüne geçerek girişleri kapatan kalabalık, '60 yaşında emeklilik. Çok yaşamak için az çalış', 'Geri adım atmayacağız' yazılı pankartlar taşıdı.
Fransa’da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart’ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.
Ülke genelinde 16 Mart’tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.