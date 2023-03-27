https://sputniknews.com.tr/20230327/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-gosteriler-devam-ediyor-louvre-muzesine-girisler-kapatildi-1068805799.html

Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor: Louvre Müzesi'ne girişler kapatıldı

Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor: Louvre Müzesi'ne girişler kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te kültür sektörü çalışanları, tartışmalı emeklilik reformuna tepki için Louvre Müzesi'nin girişini kapatarak eyleme başladı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T14:17+0300

2023-03-27T14:17+0300

2023-03-27T15:05+0300

dünya

fransa

emeklilik reformu

louvre müzesi

protesto

paris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/12/1061332879_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_aebdc112b080ceb13367aa27dcb7a576.jpg

Fransız basınında yer alan görüntülerde, Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki kültür çalışanları, ellerinde sendikanın bayraklarıyla müzenin avlusunda bulunan cam ve metalden oluşturulmuş piramidin önünde toplandı.Müzenin kapılarının önüne geçerek girişleri kapatan kalabalık, '60 yaşında emeklilik. Çok yaşamak için az çalış', 'Geri adım atmayacağız' yazılı pankartlar taşıdı.Fransa’da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart’ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.Ülke genelinde 16 Mart’tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230315/-eyfel-kulesi-ziyarete-kapatildi--1068293453.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, emeklilik reformu, louvre müzesi, protesto, paris