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https://sputniknews.com.tr/20230315/-eyfel-kulesi-ziyarete-kapatildi--1068293453.html
Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev nedeniyle başkentin sembollerinden Eyfel Kulesi'nin... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T14:51+0300
2023-03-15T14:54+0300
dünya
fransa
eyfel kulesi
grev
protesto
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Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ulusal grev nedeniyle kulenin bugün kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada, kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'e kadar açık ve erişebilir olacağı kaydedildi. Hükümetin emeklilik reformuna karşı ülke genelinde eğitim, enerji, ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteri düzenlenecek.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı. Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti. Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/paris-belediyesi-kentteki-cop-yiginlarina-ragmen-grevlere-destege-devam-karari-aldi-1068247228.html
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fransa, eyfel kulesi, grev, protesto
fransa, eyfel kulesi, grev, protesto

Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

14:51 15.03.2023 (güncellendi: 14:54 15.03.2023)
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAEyfel Kulesi
Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
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Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev nedeniyle başkentin sembollerinden Eyfel Kulesi'nin bugün kapalı olacağı açıklandı.
Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ulusal grev nedeniyle kulenin bugün kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'e kadar açık ve erişebilir olacağı kaydedildi.
Hükümetin emeklilik reformuna karşı ülke genelinde eğitim, enerji, ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteri düzenlenecek.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.
Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.
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