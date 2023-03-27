https://sputniknews.com.tr/20230327/diyarbakirda-14-yasindaki-cocugun-darp-edilmesiyle-ilgili-3-polis-memuru-tutuklandi-1068785777.html

Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı

Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 polis memurundan 3'ü tutuklandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

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polis

darp

tutuklama

çocuk

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Lice Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'yi darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesine ilişkin söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230326/licede-14-yasindaki-cocuga-darp-bir-komiser-ve-dort-polis-memur-gorevden-uzaklastirildi-1068771180.html

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