https://sputniknews.com.tr/20230327/diyarbakirda-14-yasindaki-cocugun-darp-edilmesiyle-ilgili-3-polis-memuru-tutuklandi-1068785777.html
Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 polis memurundan 3'ü tutuklandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T05:30+0300
2023-03-27T05:30+0300
2023-03-27T05:30+0300
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diyarbakır
lice
polis
darp
tutuklama
çocuk
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Lice Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'yi darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesine ilişkin söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230326/licede-14-yasindaki-cocuga-darp-bir-komiser-ve-dort-polis-memur-gorevden-uzaklastirildi-1068771180.html
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diyarbakır, lice, polis, darp, tutuklama, çocuk
diyarbakır, lice, polis, darp, tutuklama, çocuk
Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 polis memurundan 3'ü tutuklandı.
Lice Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'yi darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darp edilmesine ilişkin söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.