Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230326/licede-14-yasindaki-cocuga-darp-bir-komiser-ve-dort-polis-memur-gorevden-uzaklastirildi-1068771180.html
Lice'de 14 yaşındaki çocuğa darp: Bir komiser ve dört polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Lice'de 14 yaşındaki çocuğa darp: Bir komiser ve dört polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin, bir komiser ve dört polis memurunun gözaltına alındığını, söz konusu 5... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T14:18+0300
2023-03-26T14:21+0300
türkiye
polis
diyarbakır
lice
darp
görevden uzaklaştırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068771035_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fcf1bb449236d0906328ce62b1958685.jpg
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Lice ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde 5 personelin 14 yaşındaki bir çocuğun "ölümüne sebebiyet verdiği" yönündeki iddiaların çarpıtma ve provokasyon amacı taşıdığı belirtildi.21 Mart'ta 14 yaşında darba maruz kalan Y.D'nin il merkezindeki bir hastaneye başvurduğu, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildiği ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230324/eski-esi-ozcan-denizi-darp-eden-feyza-aktana-7-bin-500-tl-adli-para-cezasi-1068718586.html
türkiye
diyarbakır
lice
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068771035_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_819ba60dea7a778e51f4395fbee8d6d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polis, diyarbakır, lice, darp, görevden uzaklaştırma
polis, diyarbakır, lice, darp, görevden uzaklaştırma

Lice'de 14 yaşındaki çocuğa darp: Bir komiser ve dört polis memuru görevden uzaklaştırıldı

14:18 26.03.2023 (güncellendi: 14:21 26.03.2023)
© AApolis
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin, bir komiser ve dört polis memurunun gözaltına alındığını, söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Lice ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde 5 personelin 14 yaşındaki bir çocuğun "ölümüne sebebiyet verdiği" yönündeki iddiaların çarpıtma ve provokasyon amacı taşıdığı belirtildi.
21 Mart'ta 14 yaşında darba maruz kalan Y.D'nin il merkezindeki bir hastaneye başvurduğu, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart'ta İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış, haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleriyle soruşturulmaktadır."
Özcan Deniz ve Feyza Aktan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
YAŞAM
Eski eşi Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan’a 7 bin 500 TL adli para cezası
24 Mart, 16:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала