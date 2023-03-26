https://sputniknews.com.tr/20230326/licede-14-yasindaki-cocuga-darp-bir-komiser-ve-dort-polis-memur-gorevden-uzaklastirildi-1068771180.html
Lice'de 14 yaşındaki çocuğa darp: Bir komiser ve dört polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Lice'de 14 yaşındaki çocuğa darp: Bir komiser ve dört polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin, bir komiser ve dört polis memurunun gözaltına alındığını, söz konusu 5... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T14:18+0300
2023-03-26T14:18+0300
2023-03-26T14:21+0300
türkiye
polis
diyarbakır
lice
darp
görevden uzaklaştırma
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Lice ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde 5 personelin 14 yaşındaki bir çocuğun "ölümüne sebebiyet verdiği" yönündeki iddiaların çarpıtma ve provokasyon amacı taşıdığı belirtildi.21 Mart'ta 14 yaşında darba maruz kalan Y.D'nin il merkezindeki bir hastaneye başvurduğu, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildiği ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230324/eski-esi-ozcan-denizi-darp-eden-feyza-aktana-7-bin-500-tl-adli-para-cezasi-1068718586.html
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polis, diyarbakır, lice, darp, görevden uzaklaştırma
polis, diyarbakır, lice, darp, görevden uzaklaştırma
Lice'de 14 yaşındaki çocuğa darp: Bir komiser ve dört polis memuru görevden uzaklaştırıldı
14:18 26.03.2023 (güncellendi: 14:21 26.03.2023) Abone ol
Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin, bir komiser ve dört polis memurunun gözaltına alındığını, söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Lice ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde 5 personelin 14 yaşındaki bir çocuğun "ölümüne sebebiyet verdiği" yönündeki iddiaların çarpıtma ve provokasyon amacı taşıdığı belirtildi.
21 Mart'ta 14 yaşında darba maruz kalan Y.D'nin il merkezindeki bir hastaneye başvurduğu, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart'ta İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış, haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleriyle soruşturulmaktadır."