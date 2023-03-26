https://sputniknews.com.tr/20230326/licede-14-yasindaki-cocuga-darp-bir-komiser-ve-dort-polis-memur-gorevden-uzaklastirildi-1068771180.html

Lice'de 14 yaşındaki çocuğa darp: Bir komiser ve dört polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Lice'de 14 yaşındaki çocuğa darp: Bir komiser ve dört polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin, bir komiser ve dört polis memurunun gözaltına alındığını, söz konusu 5... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T14:18+0300

2023-03-26T14:18+0300

2023-03-26T14:21+0300

türkiye

polis

diyarbakır

lice

darp

görevden uzaklaştırma

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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Lice ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde 5 personelin 14 yaşındaki bir çocuğun "ölümüne sebebiyet verdiği" yönündeki iddiaların çarpıtma ve provokasyon amacı taşıdığı belirtildi.21 Mart'ta 14 yaşında darba maruz kalan Y.D'nin il merkezindeki bir hastaneye başvurduğu, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildiği ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230324/eski-esi-ozcan-denizi-darp-eden-feyza-aktana-7-bin-500-tl-adli-para-cezasi-1068718586.html

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polis, diyarbakır, lice, darp, görevden uzaklaştırma