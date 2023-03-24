https://sputniknews.com.tr/20230324/eski-esi-ozcan-denizi-darp-eden-feyza-aktana-7-bin-500-tl-adli-para-cezasi-1068718586.html

Eski eşi Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan’a 7 bin 500 TL adli para cezası

Eski eşi Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan’a 7 bin 500 TL adli para cezası

Feyza Aktan’ın eski eşi Özcan Deniz’i darp ettiği iddiasıyla ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T16:51+0300

2023-03-24T16:51+0300

2023-03-24T16:51+0300

yaşam

özcan deniz

boşanma

darp

dava

tazminat

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Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın, çocuğunu almaya gittiği sırada Deniz'e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan’ın avukatı ile müşteki Özcan Deniz’in avukatı hazır bulundu.Özcan Deniz’e tokat atarak darp ettiği ve tişörtünü yırttığı belirtildiDuruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay tarihinde Deniz’in, sanığın ikametine çocuğunu okula bırakmak üzere almak için gittiğini, sanık Fatma Aktan ile tartışmaya başladıklarını, daha sonra sanık Aktan’ın, müşteki Deniz’e tokat atarak darp ettiğini ve tişörtünü yırttığı kaydedildi. Açıklanan mütalaada, diğer sanık Eda Aktan’ın ise müşteki Deniz’e hitaben 'yazıklar olsun hayvan herif' şeklinde sözler söylediği belirtildi.Duruşmada müşteki avukatı, açıklanan mütalaaya katıldıklarını söyledi. Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadığını söyleyerek, "Taraflar arasındaki velayet davasına etki etmesi için söz konusu iddialar ortaya atılmıştır. Beraatlarını talep ederiz" ifadelerini kullandı.Toplamda 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldıKararını açıklayan mahkeme, sanık Feyza Aktan’ı 'basit yaralama' suçundan neticeten 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı, ayrıca bu cezadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Aktan'ın, Deniz’in zararını karşılamadığı belirtildiAktan'ı 'mala zarar verme' suçundan neticeten 3 bin TL adli para cezasıyla cezalandıran mahkeme, bu suçtan ise müştekinin zararını karşılamamış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Sanık Aktan toplamda 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.Mahkeme, sanık Eda Aktan'ı ise 'hakaret' suçundan neticeten 2 bin 610 TL adli para cezasına çarptırarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221103/feyza-aktan-eski-esi-ozcan-denizi-darp-ettigi-iddiasiyla-hakim-karsisina-cikti-1063016329.html

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özcan deniz, boşanma, darp, dava, tazminat