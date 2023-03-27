https://sputniknews.com.tr/20230327/chelsea-stamford-bridgede-iftar-vererek-bir-ilke-imza-atti-1068784308.html

Chelsea, Stamford Bridge'de iftar vererek bir ilke imza attı

Chelsea, Stamford Bridge'de iftar vererek bir ilke imza attı

İngiltere'nin en büyük futbol takımlarından Chelsea, Premier Lig tarihinde bir ilke imza atarak Stamford Bridge Stadı'nda iftar programına ev sahipliği yaptı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T01:55+0300

2023-03-27T01:55+0300

2023-03-27T02:00+0300

spor

chelsea fc

iftar

ramazan

premier lig

ingiltere premier ligi

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'Ramazan Çadırı Projesi' tarafından ülkede geleneksel hale getirilen 'Açık İftar' etkinlikleri kapsamında, Chelsea'nin başkent Londra'daki stadında ilk kez toplu iftar verildi.Ramazan ayında insanları bir araya getirmeyi amaçlayan ve ödüllü bir hayır kurumu olan 'Ramazan Çadırı Projesi' iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce kişiyi iftar programında buluşturdu.Chelsea'nin stadında yapılan bu organizasyonla, ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar verilmiş oldu.Etkinliğe Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, Chelsea'nin ilk siyahi oyuncusu Paul Canoville ve Chelsea Yönetim Kurulundan Lord Daniel Finkelstein da katıldı.'Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, çalışmalarımızın önemli bir yönü'Chelsea Kulübü, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Stamford Bridge Stadı'nda ilk kez iftar programı düzenleyeceğini duyurmuştu.Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor da bu organizasyonu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gurur duyduklarını belirtmişti.Taylor, "Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmalarımızın çok önemli bir yönüdür ve herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.Chelsea'de forma giyen Kalidou Koulibaly ve Wesley Fofana de kulübün iftar programına desteğini açıklamıştı.İngiltere'nin en büyük futbol kulüplerinden Chelsea'nin bu girişimi, sosyal medyada büyük destek görmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230313/premier-lig-tarihinde-bir-ilk-chelsea-stadinda-iftar-verecek--1068207829.html

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chelsea fc, iftar, ramazan, premier lig, ingiltere premier ligi