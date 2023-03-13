https://sputniknews.com.tr/20230313/premier-lig-tarihinde-bir-ilk-chelsea-stadinda-iftar-verecek--1068207829.html
Premier Lig tarihinde bir ilk: Chelsea, stadında iftar verecek
Premier Lig tarihinde bir ilk: Chelsea, stadında iftar verecek
İngiltere Premier Lig'de bir ilke imza atacak olan Chelsea, Ramazan ayında stadında iftar verecek. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T22:56+0300
2023-03-13T22:56+0300
2023-03-13T22:56+0300
spor
chelsea
premier lig
islam
iftar
ramazan
çadır
ingiltere
müslüman
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Chelsea'den yapılan yazılı açıklamada, "Chelsea, Stamford Bridge'de ilk açık iftar programına ev sahipliği yapacak. 26 Mart Pazar günü kulüp ve bir Premier Lig stadı için bir ilk olacak şekilde Stamford Bridge'de saha kenarında bir açık iftar programına ev sahipliği yapacak" denildi.Chelsea'nin stadındaki etkinlikle birlikte ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar verilmiş olacak.Açıklamada, Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, "Ramazan Çadırı Projesi ile birlikte açık iftar programımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum ve bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gururluyuz. Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmalarımızın çok önemli bir yönüdür ve herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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chelsea, premier lig, islam, iftar, ramazan, çadır, ingiltere, müslüman
chelsea, premier lig, islam, iftar, ramazan, çadır, ingiltere, müslüman
Premier Lig tarihinde bir ilk: Chelsea, stadında iftar verecek
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İngiltere Premier Lig'de bir ilke imza atacak olan Chelsea, Ramazan ayında stadında iftar verecek.
Chelsea'den yapılan yazılı açıklamada, "Chelsea, Stamford Bridge'de ilk açık iftar programına ev sahipliği yapacak. 26 Mart Pazar günü kulüp ve bir Premier Lig stadı için bir ilk olacak şekilde Stamford Bridge'de saha kenarında bir açık iftar programına ev sahipliği yapacak" denildi.
Chelsea'nin stadındaki etkinlikle birlikte ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar verilmiş olacak.
Açıklamada, Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, "Ramazan Çadırı Projesi ile birlikte açık iftar programımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum ve bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gururluyuz. Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmalarımızın çok önemli bir yönüdür ve herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.