https://sputniknews.com.tr/20230327/bakan-akar-deprem-sonrasi-60-bin-civarinda-suriyeli-gonullu-olarak-ulkesine-dondu-1068794778.html

Bakan Akar: Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

Bakan Akar: Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T11:35+0300

2023-03-27T11:35+0300

2023-03-27T11:35+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

hulusi akar

deprem

suriyeli

suriyeli sığınmacılar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesi'ne giderek inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, faaliyetlere ilişkin komutanlık binasında brifing aldı.Buradaki incelemelerinin ardından Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile sınırın sıfır noktasına gitti. Kavalcık Şehit Er Gökhan Çakır Hudut Karakolu'na geçen Akar, inceleme ve denetlemelerine burada devam etti.Gözetleme kulesine çıkan, hudut tekmili alan Akar, hudutların gece-gündüz izlendiği yerli ve milli üretim Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi ve hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.Yemekhaneye geçerek iftar menüsüne ilişkin de bilgi alan Bakan Akar, bölük komutanına yemek konusunda hassas olunması, Mehmetçiğin yemeklerinin özenle hazırlanması talimatı verdi.Bakan Akar, hudut birliğindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.Gün boyunca hudut birliğinde incelemelerde bulunduğu belirtilerek sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları ve ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin soru üzerine Akar, "Sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır" ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da "Suriye'den Türkiye'ye doğru sığınmacı akını" olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:'Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir'Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin soru üzerine Akar, "Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz" diye konuştu.Bu tür nefret söylemlerinin giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:'Buralar siyasi değerlendirmelerin yapılacağı yerler değil'Milletvekili adaylığına yönelik yer alan haberlere ilişkin değerlendirmesi de sorulan Bakan Akar, "Şu anda hudut birliğinde, yani kışla içindeyiz. Burada Mehmetçik ile beraberiz. Buralar siyasi değerlendirmelerin yapılacağı yerler değil. Siyasi konular, başka yerlerde yeri ve zamanı geldiğinde konuşulur" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230326/bakan-akar-teror-orgutu-ciddi-bir-cokus-icinde-1068764669.html

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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, deprem, suriyeli, suriyeli sığınmacılar