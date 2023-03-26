https://sputniknews.com.tr/20230326/bakan-akar-teror-orgutu-ciddi-bir-cokus-icinde-1068764669.html

Bakan Akar: Terör örgütü ciddi bir çöküş içinde

Bakan Akar: Terör örgütü ciddi bir çöküş içinde

Milli Savunma Bakanı Akar, “Terör örgütünün elebaşlarının açıklamaları ve gelen bilgiler kapsamında görülüyor ki terör örgütü ciddi bir çöküş içinde... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T11:05+0300

2023-03-26T11:05+0300

2023-03-26T12:02+0300

türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

deprem

asker

personel

terör

terör örgütü

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Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Reyhanlı’daki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemeye müteakip Akar’ın başkanlığında sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video tele konferans toplantısı gerçekleştirildi.Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinin huzur ve güvenliği için terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.Teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik sınır ötesinde tacizlerinin devam ettiğini dile getiren Akar, “Deprem döneminde dahi teröristlerin saldırı teşebbüsleri, tacizleri devam etti. Bunlara karşı gerekli tedbirler alındı, kahraman Mehmetçik tarafından gerekli karşılıklar verildi, verilmeye devam edecek” diye konuştu.Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve “terörü kaynağında yok etme” stratejisi ile sürdüğünü vurgulayan Akar, “Terör örgütünün elebaşlarının açıklamaları ve gelen bilgiler kapsamında görülüyor ki terör örgütü ciddi bir çöküş içinde. Katılımların sıfıra yaklaşması, ayrılma ve kaçmaların en üst düzeye çıkması bunun çok açık göstergesi” açıklamasında bulundu.Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini yineleyen Bakan Akar, şunları söyledi:'Hiçbir vatandaşımız yalnız değil'Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçiğin depremin ardından da ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu vurgulayan Akar, “Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi, tüm yaraların sarılması için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularındaki diğer değerlendirmelerinin yanı sıra personel temini konusunda da açıklamalarda bulundu.Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:Gerek terörle mücadele gerekse depremle mücadelede görev alan tüm personeli tebrik eden Akar, “Milletimizin bağrından çıkan, ‘Peygamber ocağı’ olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman milletinin emrinde görevinin başındadır” dedi. Bakan Akar sözlerinin sonunda depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), deprem, asker, personel, terör, terör örgütü