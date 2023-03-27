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https://sputniknews.com.tr/20230327/bahceye-giren-tavuk-yuzunden-kavga-cikti-10-yaralinin-hastanede-tedavisi-suruyor-1068797204.html
'Bahçeye giren tavuk' yüzünden kavga çıktı: 10 yaralının hastanede tedavisi sürüyor
'Bahçeye giren tavuk' yüzünden kavga çıktı: 10 yaralının hastanede tedavisi sürüyor
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçeye tavuk girmesi nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T11:59+0300
2023-03-27T12:00+0300
yaşam
türkiye
afyonkarahisar
tavuk
kavga
hastane
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Deresinek köyünde M.Ö. (49), A.Ö. (76), U.Ö. (43), N.H.Ö. (22) ve N.Ö (15) ile E.A. (34), Ö.A. (39), F.A. (63), H.A. (24) ve F.A (53) arasında bahçeye tavuk girmesi sebebiyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tahra (bir tür eğri budama bıçağı) da kullanarak birbirlerini yaraladı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A, Ö.A, F.A, H.A. ve F.A. Çay Devlet Hastanesi'nde, M.Ö, A.Ö, U.Ö, N.H.Ö. ve N.Ö. Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230326/polis-memurunu-bicakla-yaralayan-zanli-yakalandi-1068777493.html
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türkiye, afyonkarahisar, tavuk, kavga, hastane
türkiye, afyonkarahisar, tavuk, kavga, hastane

'Bahçeye giren tavuk' yüzünden kavga çıktı: 10 yaralının hastanede tedavisi sürüyor

11:59 27.03.2023 (güncellendi: 12:00 27.03.2023)
© DHAtavuk
tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© DHA
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçeye tavuk girmesi nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Deresinek köyünde M.Ö. (49), A.Ö. (76), U.Ö. (43), N.H.Ö. (22) ve N.Ö (15) ile E.A. (34), Ö.A. (39), F.A. (63), H.A. (24) ve F.A (53) arasında bahçeye tavuk girmesi sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tahra (bir tür eğri budama bıçağı) da kullanarak birbirlerini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A, Ö.A, F.A, H.A. ve F.A. Çay Devlet Hastanesi'nde, M.Ö, A.Ö, U.Ö, N.H.Ö. ve N.Ö. Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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