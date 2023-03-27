https://sputniknews.com.tr/20230327/bahceye-giren-tavuk-yuzunden-kavga-cikti-10-yaralinin-hastanede-tedavisi-suruyor-1068797204.html
'Bahçeye giren tavuk' yüzünden kavga çıktı: 10 yaralının hastanede tedavisi sürüyor
'Bahçeye giren tavuk' yüzünden kavga çıktı: 10 yaralının hastanede tedavisi sürüyor
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçeye tavuk girmesi nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T11:59+0300
2023-03-27T11:59+0300
2023-03-27T12:00+0300
yaşam
türkiye
afyonkarahisar
tavuk
kavga
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060614652_0:0:751:423_1920x0_80_0_0_15f6e6dc82775b30f175d449aad37838.jpg
Deresinek köyünde M.Ö. (49), A.Ö. (76), U.Ö. (43), N.H.Ö. (22) ve N.Ö (15) ile E.A. (34), Ö.A. (39), F.A. (63), H.A. (24) ve F.A (53) arasında bahçeye tavuk girmesi sebebiyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tahra (bir tür eğri budama bıçağı) da kullanarak birbirlerini yaraladı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A, Ö.A, F.A, H.A. ve F.A. Çay Devlet Hastanesi'nde, M.Ö, A.Ö, U.Ö, N.H.Ö. ve N.Ö. Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230326/polis-memurunu-bicakla-yaralayan-zanli-yakalandi-1068777493.html
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060614652_38:0:705:500_1920x0_80_0_0_86256fc1f23f64fa814ed2df7d52bfc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, afyonkarahisar, tavuk, kavga, hastane
türkiye, afyonkarahisar, tavuk, kavga, hastane
'Bahçeye giren tavuk' yüzünden kavga çıktı: 10 yaralının hastanede tedavisi sürüyor
11:59 27.03.2023 (güncellendi: 12:00 27.03.2023) Abone ol
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçeye tavuk girmesi nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Deresinek köyünde M.Ö. (49), A.Ö. (76), U.Ö. (43), N.H.Ö. (22) ve N.Ö (15) ile E.A. (34), Ö.A. (39), F.A. (63), H.A. (24) ve F.A (53) arasında bahçeye tavuk girmesi sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tahra (bir tür eğri budama bıçağı) da kullanarak birbirlerini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A, Ö.A, F.A, H.A. ve F.A. Çay Devlet Hastanesi'nde, M.Ö, A.Ö, U.Ö, N.H.Ö. ve N.Ö. Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.