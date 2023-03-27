https://sputniknews.com.tr/20230327/bahceye-giren-tavuk-yuzunden-kavga-cikti-10-yaralinin-hastanede-tedavisi-suruyor-1068797204.html

'Bahçeye giren tavuk' yüzünden kavga çıktı: 10 yaralının hastanede tedavisi sürüyor

'Bahçeye giren tavuk' yüzünden kavga çıktı: 10 yaralının hastanede tedavisi sürüyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçeye tavuk girmesi nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T11:59+0300

2023-03-27T11:59+0300

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yaşam

türkiye

afyonkarahisar

tavuk

kavga

hastane

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Deresinek köyünde M.Ö. (49), A.Ö. (76), U.Ö. (43), N.H.Ö. (22) ve N.Ö (15) ile E.A. (34), Ö.A. (39), F.A. (63), H.A. (24) ve F.A (53) arasında bahçeye tavuk girmesi sebebiyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tahra (bir tür eğri budama bıçağı) da kullanarak birbirlerini yaraladı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A, Ö.A, F.A, H.A. ve F.A. Çay Devlet Hastanesi'nde, M.Ö, A.Ö, U.Ö, N.H.Ö. ve N.Ö. Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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türkiye, afyonkarahisar, tavuk, kavga, hastane