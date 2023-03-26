https://sputniknews.com.tr/20230326/polis-memurunu-bicakla-yaralayan-zanli-yakalandi-1068777493.html
Polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
Polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T19:11+0300
2023-03-26T19:11+0300
2023-03-26T19:11+0300
türkiye
polis
yaralama
zanlı
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Edinilen bilgiye göre, İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'nda devriye gezen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Y. ve K.B, kavga eden bir gruba müdahale etti. Kavga eden gruptaki B.Y, elindeki bıçakla saldırdığı polis memuru M.Y'yi omzundan yaraladı.Yaralı polis memuru da beylik tabancasıyla B.Y'yi bacağından yaralayarak, etkisiz hale getirdi. Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memuru ile zanlının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.
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polis, yaralama, zanlı
Polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'nda devriye gezen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Y. ve K.B, kavga eden bir gruba müdahale etti. Kavga eden gruptaki B.Y, elindeki bıçakla saldırdığı polis memuru M.Y'yi omzundan yaraladı.
Yaralı polis memuru da beylik tabancasıyla B.Y'yi bacağından yaralayarak, etkisiz hale getirdi. Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memuru ile zanlının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.