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https://sputniknews.com.tr/20230327/avrupa-bankalarinin-hisseleri-toparlandi-1068792050.html
Avrupa bankalarının hisseleri toparlandı
Avrupa bankalarının hisseleri toparlandı
Alman Deutsche Bank'ın hisseleri, finansal sistemin durumuna dair endişeler nedeniyle geçen hafta yaşanan düşüşün ardından yüzde 5.25 değer kazandı. Bunun... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T10:57+0300
2023-03-27T10:57+0300
ekonomi
deutsche bank
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avrupa
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ABD'de Silicon Valley Bank'in iflası ve İsviçre'nin en eski bankası Credit Suisse'in hisselerinde yaşanan düşüşün ardından UBS'e satılması bankacılık sektöründe 'domino etkisi' korkularını tetikledi.Cuma günü yüzde 8.5 değer kaybeden Alman Deutsche Bank'ın hissileri, bu hafta yüzde 5.25 yükselirken, diğer Alman kredi kuruluşu Commerzbank yüzde 3.5, Fransız BNP Paribas yüzde 2.9 ve İspanya'nın Madrid Banco de Sabadell'i de yüzde 3.5 değer kazandı.İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışları Avrupa'da risk algısının artmasına sebep olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230324/abddeki-bankacilik-krizi-almanyayi-da-etkiliyor-deutsche-bank-hisselerinin-fiyatinda-dev-dusus-1068715229.html
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deutsche bank, almanya, avrupa, borsa, banka
deutsche bank, almanya, avrupa, borsa, banka

Avrupa bankalarının hisseleri toparlandı

10:57 27.03.2023
© AFP 2023 / Justin TallisDeutsche Bank
Deutsche Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / Justin Tallis
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Alman Deutsche Bank'ın hisseleri, finansal sistemin durumuna dair endişeler nedeniyle geçen hafta yaşanan düşüşün ardından yüzde 5.25 değer kazandı. Bunun yanında diğer büyük Avrupa bankalarının da hisseleri iyileşme kaydetti.
ABD'de Silicon Valley Bank'in iflası ve İsviçre'nin en eski bankası Credit Suisse'in hisselerinde yaşanan düşüşün ardından UBS'e satılması bankacılık sektöründe 'domino etkisi' korkularını tetikledi.
Cuma günü yüzde 8.5 değer kaybeden Alman Deutsche Bank'ın hissileri, bu hafta yüzde 5.25 yükselirken, diğer Alman kredi kuruluşu Commerzbank yüzde 3.5, Fransız BNP Paribas yüzde 2.9 ve İspanya'nın Madrid Banco de Sabadell'i de yüzde 3.5 değer kazandı.
İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.
Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışları Avrupa'da risk algısının artmasına sebep olmuştu.
Deutsche Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
EKONOMİ
ABD'deki bankacılık krizi Almanya'yı da etkiliyor: Deutsche Bank hisselerinin fiyatında dev düşüş
24 Mart, 15:56
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