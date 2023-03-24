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https://sputniknews.com.tr/20230324/abddeki-bankacilik-krizi-almanyayi-da-etkiliyor-deutsche-bank-hisselerinin-fiyatinda-dev-dusus-1068715229.html
ABD'deki bankacılık krizi Almanya'yı da etkiliyor: Deutsche Bank hisselerinin fiyatında dev düşüş
ABD'deki bankacılık krizi Almanya'yı da etkiliyor: Deutsche Bank hisselerinin fiyatında dev düşüş
Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, tahvillerinin kredi risk primindeki (CDS) keskin artışın etkisiyle düşüşünü üçüncü... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T15:56+0300
2023-03-24T15:56+0300
ekonomi
deutsche bank
almanya
banka
hisse
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ABD merkez bankası Fed’in son faiz artışının ardından bankacılık sistemindeki stres artmaya devam ederken Deutsche Bank hisseleri bugün TSİ 12.45 itibarıyla yüzde 9 değer kaybederek 8.5 Eur'ya geriledi.Dün de hisseler yüzde 3.2 düşüşle günü tamamlamıştı. Böylece bankanın hisseleri son üç günde yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.Son beş ayın en düşük seviyesine yaklaştıBankanın tahvillerinin CDS maliyeti, son üç günde yaklaşık yüzde 35 artarak 190 puan seviyelerine yükselirken, hisse senedinin fiyatı ise son beş ayın en düşük seviyesine yaklaştı.İsviçre bankası Credit Suisse'teki gelişmeler ve ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, küresel bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeleri artırırken, bu endişeler Avrupa bankalarını 17 Mart’tan beri baskı altına almıştı.Avrupa’da Stoxx 600 Bankacılık Endeksi 15 Mart'tan beri yaklaşık yüzde 10 düştü.İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.Avrupa'da bankalar UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada, nominal değeri 16 milyar franklık (17.3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan AT1 tahvili silinmesinin ardından baskı altında kalmıştı.Tahvillerde kriz zamanlarında ek bir tampon alanıCredit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu.AT1 tahvilleri, 2008'deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa'da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle kriz zamanlarında bankalara ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.Avrupa'da AT1 tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 250 milyar euro olarak biliniyor.Şimdiye kadar, AT1 tahvilleri Avrupa'da sadece bir kez silindi. 2017‘de İspanyol Santander Bankası'nın, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 euro karşılığında satın alması sırasında silinmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230322/abdli-uzman-ulke-icinde-50-banka-daha-iflas-edebilir-1068626894.html
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deutsche bank, almanya, banka, hisse
deutsche bank, almanya, banka, hisse

ABD'deki bankacılık krizi Almanya'yı da etkiliyor: Deutsche Bank hisselerinin fiyatında dev düşüş

15:56 24.03.2023
© AP Photo / Natasha LivingstoneDeutsche Bank
Deutsche Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Natasha Livingstone
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Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, tahvillerinin kredi risk primindeki (CDS) keskin artışın etkisiyle düşüşünü üçüncü güne taşıdı.
ABD merkez bankası Fed’in son faiz artışının ardından bankacılık sistemindeki stres artmaya devam ederken Deutsche Bank hisseleri bugün TSİ 12.45 itibarıyla yüzde 9 değer kaybederek 8.5 Eur'ya geriledi.
Dün de hisseler yüzde 3.2 düşüşle günü tamamlamıştı. Böylece bankanın hisseleri son üç günde yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

Son beş ayın en düşük seviyesine yaklaştı

Bankanın tahvillerinin CDS maliyeti, son üç günde yaklaşık yüzde 35 artarak 190 puan seviyelerine yükselirken, hisse senedinin fiyatı ise son beş ayın en düşük seviyesine yaklaştı.
İsviçre bankası Credit Suisse'teki gelişmeler ve ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, küresel bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeleri artırırken, bu endişeler Avrupa bankalarını 17 Mart’tan beri baskı altına almıştı.
Avrupa’da Stoxx 600 Bankacılık Endeksi 15 Mart'tan beri yaklaşık yüzde 10 düştü.
İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.
Avrupa'da bankalar UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada, nominal değeri 16 milyar franklık (17.3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan AT1 tahvili silinmesinin ardından baskı altında kalmıştı.

Tahvillerde kriz zamanlarında ek bir tampon alanı

Credit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu.
AT1 tahvilleri, 2008'deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa'da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle kriz zamanlarında bankalara ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.
Avrupa'da AT1 tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 250 milyar euro olarak biliniyor.
Şimdiye kadar, AT1 tahvilleri Avrupa'da sadece bir kez silindi. 2017‘de İspanyol Santander Bankası'nın, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 euro karşılığında satın alması sırasında silinmişti.
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
DÜNYA
ABD'li uzman: Ülke içinde 50 banka daha iflas edebilir
22 Mart, 17:40
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