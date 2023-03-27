https://sputniknews.com.tr/20230327/ak-partili-yavuz-kadin-haklarina-iliskin-yeniden-refah-partisinin-anormal-bir-teklifi-olmadi-1068800787.html

AK Partili Yavuz: Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı

AK Partili Yavuz: Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun konusunda yapılan eleştirilere dair "Kadın... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T12:52+0300

2023-03-27T12:52+0300

2023-03-27T12:52+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

ali ihsan yavuz

seçim

6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun

yeniden refah partisi

necmettin erbakan

kadın hakları

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk'te, yaklaşan seçime dair Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile '6284 sayılı kanunda anlaşıldı mı?' sorusuna "Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir" diyerek yanıtladı.'Son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53'AK Partili Yavuz, "ARGE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti'nin oyu da yüzde 41'i geçiyor" ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek'Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılımıyla ilgili konuşan Yavuz "Zamanı belli değil ama Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek" dedi.

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ak parti, ali ihsan yavuz, seçim, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, yeniden refah partisi, necmettin erbakan, kadın hakları