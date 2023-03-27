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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/ak-partili-yavuz-kadin-haklarina-iliskin-yeniden-refah-partisinin-anormal-bir-teklifi-olmadi-1068800787.html
AK Partili Yavuz: Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı
AK Partili Yavuz: Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun konusunda yapılan eleştirilere dair "Kadın... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T12:52+0300
2023-03-27T12:52+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
ali ihsan yavuz
seçim
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
yeniden refah partisi
necmettin erbakan
kadın hakları
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk'te, yaklaşan seçime dair Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile '6284 sayılı kanunda anlaşıldı mı?' sorusuna "Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir" diyerek yanıtladı.'Son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53'AK Partili Yavuz, "ARGE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti'nin oyu da yüzde 41'i geçiyor" ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek'Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılımıyla ilgili konuşan Yavuz "Zamanı belli değil ama Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230321/ozlem-zengin-kadin-meselesi-siyasette-ogutulemeyecek-kadar-buyuk-ve-onemli-bir-turkiye-meselesi-1068534218.html
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ak parti, ali ihsan yavuz, seçim, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, yeniden refah partisi, necmettin erbakan, kadın hakları
ak parti, ali ihsan yavuz, seçim, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, yeniden refah partisi, necmettin erbakan, kadın hakları

AK Partili Yavuz: Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı

12:52 27.03.2023
© İHAAli İhsan Yavuz
Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun konusunda yapılan eleştirilere dair "Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı" açıklamasını yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk'te, yaklaşan seçime dair Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.
Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile '6284 sayılı kanunda anlaşıldı mı?' sorusuna "Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir" diyerek yanıtladı.

'Son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53'

AK Partili Yavuz, "ARGE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti'nin oyu da yüzde 41'i geçiyor" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek'

Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılımıyla ilgili konuşan Yavuz "Zamanı belli değil ama Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek" dedi.
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
Özlem Zengin: Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi
21 Mart, 01:01
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