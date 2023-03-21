https://sputniknews.com.tr/20230321/ozlem-zengin-kadin-meselesi-siyasette-ogutulemeyecek-kadar-buyuk-ve-onemli-bir-turkiye-meselesi-1068534218.html
Özlem Zengin: Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi
Özlem Zengin: Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi
AK Parti Genel Başkanvekili Zengin Halk TV'den Barış Terkoğlu'na yaptığı açıklamada "Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T01:01+0300
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2023-03-21T01:04+0300
kadın
özlem zengin
barış terkoğlu
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Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un (6284 sayılı) değiştirilmesi talebine, 'kırmızı çizgimizdir' açıklamasını yapan AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili Halk TV'den Barış Terkoğlu'na bir değerlendirmede bulundu.Barış Terkoğlu, Zengin'in açıklamasını Halk TV'de yayınlanan 'Sözüm Var' programında paylaştı. Terkoğlu'nun ifade ettiğine göre AK Partili Zengin şu açıklamada bulundu:Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine "Kırmızı çizgimizdir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Zengin "yüzlerce tehdit mesajı aldığını" açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230318/ak-partili-ozlem-zenginden-6284-sayili-kanun-aciklamasi-yuzlerce-tehdit-mesaji-aliyorum-1068425843.html
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kadın, özlem zengin, barış terkoğlu
kadın, özlem zengin, barış terkoğlu
Özlem Zengin: Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi
01:01 21.03.2023 (güncellendi: 01:04 21.03.2023) Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Zengin Halk TV'den Barış Terkoğlu'na yaptığı açıklamada "Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum çok konu oldu. Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi" dedi.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un (6284 sayılı) değiştirilmesi talebine, 'kırmızı çizgimizdir' açıklamasını yapan AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili Halk TV'den Barış Terkoğlu'na bir değerlendirmede bulundu.
Barış Terkoğlu,
Zengin'in açıklamasını Halk TV'de
yayınlanan 'Sözüm Var' programında paylaştı. Terkoğlu'nun ifade ettiğine göre AK Partili Zengin şu açıklamada bulundu:
"Bu konu kadınları fevkalade rahatsız ediyor. O kadar çok destek aldım ki 'sade' kadınlardan ve erkeklerden. Saldıranlar hakikaten azınlık. Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum çok konu oldu. Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi."
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine "Kırmızı çizgimizdir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Zengin "yüzlerce tehdit mesajı aldığını" açıklamıştı.