https://sputniknews.com.tr/20230321/ozlem-zengin-kadin-meselesi-siyasette-ogutulemeyecek-kadar-buyuk-ve-onemli-bir-turkiye-meselesi-1068534218.html

Özlem Zengin: Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi

Özlem Zengin: Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi

AK Parti Genel Başkanvekili Zengin Halk TV'den Barış Terkoğlu'na yaptığı açıklamada "Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T01:01+0300

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kadın

özlem zengin

barış terkoğlu

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Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un (6284 sayılı) değiştirilmesi talebine, 'kırmızı çizgimizdir' açıklamasını yapan AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili Halk TV'den Barış Terkoğlu'na bir değerlendirmede bulundu.Barış Terkoğlu, Zengin'in açıklamasını Halk TV'de yayınlanan 'Sözüm Var' programında paylaştı. Terkoğlu'nun ifade ettiğine göre AK Partili Zengin şu açıklamada bulundu:Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine "Kırmızı çizgimizdir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Zengin "yüzlerce tehdit mesajı aldığını" açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230318/ak-partili-ozlem-zenginden-6284-sayili-kanun-aciklamasi-yuzlerce-tehdit-mesaji-aliyorum-1068425843.html

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kadın, özlem zengin, barış terkoğlu