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Özlem Zengin: Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi
Özlem Zengin: Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi
AK Parti Genel Başkanvekili Zengin Halk TV'den Barış Terkoğlu'na yaptığı açıklamada "Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T01:01+0300
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kadın
özlem zengin
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Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un (6284 sayılı) değiştirilmesi talebine, 'kırmızı çizgimizdir' açıklamasını yapan AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili Halk TV'den Barış Terkoğlu'na bir değerlendirmede bulundu.Barış Terkoğlu, Zengin'in açıklamasını Halk TV'de yayınlanan 'Sözüm Var' programında paylaştı. Terkoğlu'nun ifade ettiğine göre AK Partili Zengin şu açıklamada bulundu:Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine "Kırmızı çizgimizdir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Zengin "yüzlerce tehdit mesajı aldığını" açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230318/ak-partili-ozlem-zenginden-6284-sayili-kanun-aciklamasi-yuzlerce-tehdit-mesaji-aliyorum-1068425843.html
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kadın, özlem zengin, barış terkoğlu
kadın, özlem zengin, barış terkoğlu

Özlem Zengin: Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi

01:01 21.03.2023 (güncellendi: 01:04 21.03.2023)
© AA / Aytaç Ünal Özlem Zengin
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA / Aytaç Ünal
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AK Parti Genel Başkanvekili Zengin Halk TV'den Barış Terkoğlu'na yaptığı açıklamada "Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum çok konu oldu. Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi" dedi.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un (6284 sayılı) değiştirilmesi talebine, 'kırmızı çizgimizdir' açıklamasını yapan AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili Halk TV'den Barış Terkoğlu'na bir değerlendirmede bulundu.
Barış Terkoğlu, Zengin'in açıklamasını Halk TV'de yayınlanan 'Sözüm Var' programında paylaştı. Terkoğlu'nun ifade ettiğine göre AK Partili Zengin şu açıklamada bulundu:

"Bu konu kadınları fevkalade rahatsız ediyor. O kadar çok destek aldım ki 'sade' kadınlardan ve erkeklerden. Saldıranlar hakikaten azınlık. Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum çok konu oldu. Kadın meselesi, siyasette öğütülemeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi."

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine "Kırmızı çizgimizdir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Zengin "yüzlerce tehdit mesajı aldığını" açıklamıştı.
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
POLİTİKA
AK Partili Özlem Zengin'den '6284 sayılı kanun' açıklaması: Yüzlerce tehdit mesajı alıyorum
18 Mart, 09:33
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