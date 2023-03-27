https://sputniknews.com.tr/20230327/abdde-6-kisinin-olduruldugu-ilkokul-saldirisinin-ardindan-bayraklar-yariya-indirilecek-1068830627.html

ABD'de kilise okuluna silahlı saldırı: 3'ü 9 yaşındaki çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'de kilise okuluna silahlı saldırı: 3'ü 9 yaşındaki çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü 9 yaşındaki çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ülke genelinde tüm... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T22:14+0300

2023-03-27T22:14+0300

2023-03-28T15:12+0300

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ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü 9 yaşındaki çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.Nashville Emniyet Müdürlüğü, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü açıkladı.Saldırı manifestosu bulunduPolis, saldırganın kendisi de aynı okuldan mezun olan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale olduğu bilgisini paylaştı. Biyolojik cinsiyeti kadın olan ve 'Aiden' ismiyle kendisini tanıtan trans erkek Hale'in otomobilinde ve evinde okulun saldırıyı detaylandıran bir haritası ve bir manifesto bulundu. Yetkililer henüz saldırganın amacına ve mantifestonun detaylarına ilişkin açıklama yapmadı. Ancak Nashville Emniyet Müdürü John Drake NBC News'e verdiği demeçte saldırının ardında 'kızgınlık' yattığına inandığını söyledi.Annesi, Sandy Hook saldırısının ardından 'saldırı silahları yasaklansın' çağrısı yapmış: 'Silahları okullardan uzak tutun'Öte yandan ABD basınına yansıyan haberlere göre saldırganın annesi Norma Hale'in 2012'de yaşanan ve 20'si çocuk 26 kişinin ölümüne sebep olan Sandy Hook okul saldırısının ardından yayınladığı paylaşımlarda saldırı silahlarının yasaklanması çağrısı yaptığı ortaya çıktı.ABC News'e konuşan anne Norma Hale, "Bu çok, çok zor bir durum. Sanıyorum bugün ben kızımı kaybettim" dedi. Anne Hale'in 2018'de yaptığı sosyal medya gönderilerinde Sandy Hook okul saldırısı ve durmaksızın artan şiddet olayları nedeniyle saldırı silahlarının yasaklanması çağrısıyla bir imza kampanyası paylaştığı görüldü. Paylaşımlarından birinde anne Hale, "Bu çok önemli!" notu düşerken, imza kampanyasında "Silahları okullardan uzak tutun" ifadelerine yer verildi.Cumhuriyetçi senatör silahlı okul saldırıları için ölüm cezası istediFlorida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, okullara silahlı saldırı düzenleyenlere ölüm cezası verilmesi çağrısı yaptı.Scott, Twitter hesabından, “Okullardaki silahlı saldırganlar için otomatik bir ölüm cezası düşünmeliyiz. Masum çocukları ve eğitimcileri öldürmek için okullarımıza giren aklını kaçırmış canavarlara ömür boyu hapis vermek yetmez” paylaşımı yaptı.Nashville'de akıl almaz saldırıyla karşı karşıya kalan herkese dua edilmesini isteyen Senatör Scott, “Bu korkunç ve durmalı” diye yazdı.Bayraklar 31 Mart gün batımına dek yarıya indirilecekAyrıca ABD Başkanı Joe Biden, saldırının ardından ülke genelinde Beyaz Saray dahil tüm kamu binalarında, askeri garnizonlarda ve donanma gemilerinde bayrakların 31 Mart gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.Buna göre, ABD'nin tüm büyükelçilikleri, elçilikleri ve konsolosluk ofisleri, askeri üsler ve donanma istasyonları dahil yurt dışındaki merkezlerinde de aynı tarihe kadar bayraklar yarıya indirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230327/ilkokuldaki-silahli-saldirinin-ardindan-bidendan-kongreye-silahsizlanma-cagrisi-1068823087.html

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