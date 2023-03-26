https://sputniknews.com.tr/20230326/yozgatta-istinat-duvari-coktu-11-arac-kullanilamaz-hale-geldi-1068769986.html

Yozgat'ta istinat duvarı çöktü: 11 araç kullanılamaz hale geldi

Yozgat'ta istinat duvarı çöktü: 11 araç kullanılamaz hale geldi

Yozgat'ta dün akşam iki apartman arasındaki istinat duvarının çökmesi sonrası araçlarda oluşan hasar, gün ağarınca dron ile görüntülendi. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T13:59+0300

2023-03-26T13:59+0300

2023-03-26T13:59+0300

türkiye

yozgat

çökme

istinat duvarı

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Dün akşam Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak'ta Ravza Apartmanı'nın istinat duvarı, iftar vaktinde park halindeki 11 aracın üzerine çöktü. Çökme sonucu araçlarda büyük hasar oluştu. Enkaz altındaki araçların aldığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Zarar gören araçlar dron ile görüntülendi. Ayrıca istinat duvarının çökmesi ve 11 otomobilin enkaz altında kalmasının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.Site sakinlerinden Selahattin Şahingöz, komşularının arabalarının büyük hasar gördüğünü ve üzüntülü olduğunu söyleyerek, “Tam iftar vaktiydi, suyumu içtim bir gürültü koptu. Deprem oluyor sandım. Gördüm ki istinat duvarı çökmüş. 11 araç vardı, hepsi hasar gördü. Büyük ziyan var. Çocuklarımıza bir şey olmadı. Çocuklarımız burada ezan öncesi oynuyordu. İyi ki çökme iftar vakti oldu, yoksa büyük bir felaket olurdu” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221024/istanbulda-universite-binasi-coktu-1062632108.html

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yozgat, çökme, istinat duvarı