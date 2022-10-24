https://sputniknews.com.tr/20221024/istanbulda-universite-binasi-coktu-1062632108.html

İstanbul'da üniversite binası çöktü

İstanbul'da üniversite binası çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası da çöktü, üniversitenin ana... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T01:36+0300

2022-10-24T01:36+0300

2022-10-24T01:36+0300

türkiye

istanbul

küçükçekmece

kampüs

okul

istanbul arel üniversitesi

çökme

bina

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Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı.Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası da çöktü. Üniversitenin ana binasının bir köşesinde de büyük hasar meydana geldi.Binalar daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.AFAD ekiplerinin, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik incelemeleri sürüyor.Şantiye sahasında akşam saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle bitişiğindeki özel üniversite binası tedbir amaçlı tahliye edilmişti.Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek şantiye sahasında incelemelerde bulunmuştu.Yapılan ilk incelemenin ardından şantiye etrafına şerit çekilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220906/kongoda-acilisi-yapilan-kopru-kurdela-kesilirken-coktu-1060873088.html

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istanbul, küçükçekmece, kampüs, okul, istanbul arel üniversitesi, çökme, bina