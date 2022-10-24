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İstanbul'da üniversite binası çöktü
İstanbul'da üniversite binası çöktü
İstanbul Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası da çöktü, üniversitenin ana... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T01:36+0300
2022-10-24T01:36+0300
türkiye
istanbul
küçükçekmece
kampüs
okul
istanbul arel üniversitesi
çökme
bina
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Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı.Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası da çöktü. Üniversitenin ana binasının bir köşesinde de büyük hasar meydana geldi.Binalar daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.AFAD ekiplerinin, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik incelemeleri sürüyor.Şantiye sahasında akşam saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle bitişiğindeki özel üniversite binası tedbir amaçlı tahliye edilmişti.Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek şantiye sahasında incelemelerde bulunmuştu.Yapılan ilk incelemenin ardından şantiye etrafına şerit çekilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220906/kongoda-acilisi-yapilan-kopru-kurdela-kesilirken-coktu-1060873088.html
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istanbul, küçükçekmece, kampüs, okul, istanbul arel üniversitesi, çökme, bina
istanbul, küçükçekmece, kampüs, okul, istanbul arel üniversitesi, çökme, bina

İstanbul'da üniversite binası çöktü

01:36 24.10.2022
© AAİstanbul Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası da çöktü, üniversitenin ana binasında da büyük hasar oluştu.
İstanbul Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası da çöktü, üniversitenin ana binasında da büyük hasar oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AA
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İstanbul Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası da çöktü, üniversitenin ana binasında da büyük hasar oluştu.
Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı.

Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası da çöktü. Üniversitenin ana binasının bir köşesinde de büyük hasar meydana geldi.
Binalar daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik incelemeleri sürüyor.

Şantiye sahasında akşam saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle bitişiğindeki özel üniversite binası tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek şantiye sahasında incelemelerde bulunmuştu.

Yapılan ilk incelemenin ardından şantiye etrafına şerit çekilmişti.
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