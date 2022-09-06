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https://sputniknews.com.tr/20220906/kongoda-acilisi-yapilan-kopru-kurdela-kesilirken-coktu-1060873088.html
Kongo'da açılışı yapılan köprü, kurdele kesilirken çöktü
Kongo'da açılışı yapılan köprü, kurdele kesilirken çöktü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde açılışı yapılan bir köprü, üzerinde yetkililerin de katılımıyla düzenlenen kurdele kesim töreni sırasında çöktü. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T17:37+0300
2022-09-06T17:39+0300
dünya
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
köprü
asma köprü
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Yerel medyaya yansıyan haberlere göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlenen bir açılış töreni kaosla sonuçlandı.Köprünün açılışı için bir araya gelen yetkililer, kurdele kesimi için köprünün üzerinde yerlerini aldı. Ancak kalabalığı kaldıramayan köprü daha açılışı yapılamadan çöktü.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kurdelenin kesildiği anda köprünün çöktüğü ve yetkililerin yardımına çevredekilerin koştuğu görülüyor.Olayda yaralananlara dair bir açıklama yapılmadı.Sosyal medya kullanıcıları dayanıklı olmadığı henüz açılış törenindeyken kanıtlanan köprü nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.
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kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, köprü, asma köprü
kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, köprü, asma köprü

Kongo'da açılışı yapılan köprü, kurdele kesilirken çöktü

17:37 06.09.2022 (güncellendi: 17:39 06.09.2022)
© AFP 2022 / Eduardo SoterasKadınlar için en tehlikeli ülkeler
Kadınlar için en tehlikeli ülkeler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / Eduardo Soteras
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde açılışı yapılan bir köprü, üzerinde yetkililerin de katılımıyla düzenlenen kurdele kesim töreni sırasında çöktü.
Yerel medyaya yansıyan haberlere göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlenen bir açılış töreni kaosla sonuçlandı.
Köprünün açılışı için bir araya gelen yetkililer, kurdele kesimi için köprünün üzerinde yerlerini aldı. Ancak kalabalığı kaldıramayan köprü daha açılışı yapılamadan çöktü.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kurdelenin kesildiği anda köprünün çöktüğü ve yetkililerin yardımına çevredekilerin koştuğu görülüyor.
Olayda yaralananlara dair bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medya kullanıcıları dayanıklı olmadığı henüz açılış törenindeyken kanıtlanan köprü nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.
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