https://sputniknews.com.tr/20220906/kongoda-acilisi-yapilan-kopru-kurdela-kesilirken-coktu-1060873088.html

Kongo'da açılışı yapılan köprü, kurdele kesilirken çöktü

Kongo'da açılışı yapılan köprü, kurdele kesilirken çöktü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde açılışı yapılan bir köprü, üzerinde yetkililerin de katılımıyla düzenlenen kurdele kesim töreni sırasında çöktü. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T17:37+0300

2022-09-06T17:37+0300

2022-09-06T17:39+0300

dünya

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

köprü

asma köprü

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Yerel medyaya yansıyan haberlere göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlenen bir açılış töreni kaosla sonuçlandı.Köprünün açılışı için bir araya gelen yetkililer, kurdele kesimi için köprünün üzerinde yerlerini aldı. Ancak kalabalığı kaldıramayan köprü daha açılışı yapılamadan çöktü.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kurdelenin kesildiği anda köprünün çöktüğü ve yetkililerin yardımına çevredekilerin koştuğu görülüyor.Olayda yaralananlara dair bir açıklama yapılmadı.Sosyal medya kullanıcıları dayanıklı olmadığı henüz açılış törenindeyken kanıtlanan köprü nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.

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kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, köprü, asma köprü