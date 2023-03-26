Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230326/yargitaydan-kur-farki-talebi-davasinda-karar-cekle-yapilan-odemede-kur-farki-istenemez-1068770461.html
Yargıtay'dan kur farkı talebi davasında karar: 'Çekle yapılan ödemede kur farkı istenemez'
Yargıtay'dan kur farkı talebi davasında karar: 'Çekle yapılan ödemede kur farkı istenemez'
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, çeklerle yapılan ödemelerde kur farkı istenemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte çeklerdeki yazan tutarın dışında herhangi... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T14:07+0300
2023-03-26T14:08+0300
türkiye
türkiye
kur
çek
yargıtay
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044465794_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5fad380a8e93caa9996d9cc7810623fd.jpg
Çek ile tahsilat yapan bir esnaf, ödeme tarihinde döviz kurundaki rekor artış sebebiyle zarar ettiğini öne sürerek, karşı taraftan kur farkını talep etti. Tahsilatı yapamayan esnaf, icra takibi başlattı. Karşı taraf icraya itiraz edince alacaklı bu kez itirazın iptalini talep etti. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Oy birliği ile alınan kararda şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230325/merkez-bankasinin-kur-zarari-328-milyar-tl-1068738139.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044465794_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7528e18a45f1937fdd6d0e1731bb4875.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kur, çek, yargıtay, mahkeme
türkiye, kur, çek, yargıtay, mahkeme

Yargıtay'dan kur farkı talebi davasında karar: 'Çekle yapılan ödemede kur farkı istenemez'

14:07 26.03.2023 (güncellendi: 14:08 26.03.2023)
© AAÇek, senet
Çek, senet - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, çeklerle yapılan ödemelerde kur farkı istenemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte çeklerdeki yazan tutarın dışında herhangi bir fark talep edilemeyecek.
Çek ile tahsilat yapan bir esnaf, ödeme tarihinde döviz kurundaki rekor artış sebebiyle zarar ettiğini öne sürerek, karşı taraftan kur farkını talep etti. Tahsilatı yapamayan esnaf, icra takibi başlattı. Karşı taraf icraya itiraz edince alacaklı bu kez itirazın iptalini talep etti. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Oy birliği ile alınan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Davacı alacağına dair kesilen çekle alakalı fatura bedelleri (kur farkı-kambiyo karı) ile cari hesaptan kaynaklanan alacaklarının ödemesini talep ettiğini, ancak davalının ödeme yapmadığını dile getirmiştir. Ödeme yapılmaması üzerine 3. İcra Müdürlüğü’nün sayılı icra dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini iddia ederek, itirazın iptaline ve yüzde 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dava dosyasında mevcut bulunan belgelere ve alınan bilirkişi raporlarına göre davacının davalıdan kur farkından kaynaklı 83 bin TL alacaklı bulunduğu ve faiz talebinin de yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Dava, cari hesap ve kur farkı alacağından kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosya içerisinde bulunan bilirkişi ek raporu incelendiğinde cari hesaba yönelik yapılan ve hesaplamaya esas alınan 342 bin lira davalı ödemelerinin çeklerle yapıldığı görülmektedir. Çeklerle yapılan ödemelerde kur farkı istenemeyeceği Dairemizce istikrar kazanmış uygulamalardandır. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası'nın kur zararı 328 milyar TL
Dün, 09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала