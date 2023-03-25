https://sputniknews.com.tr/20230325/merkez-bankasinin-kur-zarari-328-milyar-tl-1068738139.html

Merkez Bankası'nın kur zararı 328 milyar TL

Merkez Bankası'nın kur zararı 328 milyar TL

Merkez Bankası geçen yıl kurdan 328 milyar lira zarar etti. Ancak zarar henüz gerçekleşmediği için bilançoyu bozmadı. Merkez seçim öncesi devletin kasasına da... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T09:53+0300

2023-03-25T09:53+0300

2023-03-25T09:53+0300

ekonomi

merkez bankası

kur

zarar

ekonomi

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Merkez Bankası 2022 yılını 72 milyar 22 milyon lira kârla kapattı. Ancak döviz açığı bulunan banka, kurlardaki artış yüzünden 328.5 milyar lira kur zararı yazdı. Zarar henüz gerçekleşmediği için bilançoda göründü ancak kârını bozmadı.Sözcü gazetesinin haberine göre; Merkez Bankası, genel kurul toplantısını önümüzdeki hafta salı günü gerçekleştirerek kâr dağıtım işlemini sonuçlandıracak. Resmi Gazete'de yayımlanan bilançoya göre Merkez Bankası bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 21.9 milyar lira civarında vergi ödeyecek.Ayrıca yine Hazine'ye 7 milyar 799 milyon lira da ihtiyat akçesi ödemesi yapacak. Kâr üzerinden kötü günler için ayıracağı ihtiyat akçesi ise 9.4 milyar lira civarında olacak.AFAD'a 30 milyar verilecekMerkez Bankası 72 milyar liralık kârından ihtiyat akçesini ayırdıktan sonra geriye kalan 62.6 milyarı Hazine'ye kâr payı olarak gönderecek. Ancak bu yıl deprem için AFAD'a söz verildi. Bu nedenle 30 milyar liranın AFAD'ın hesabına aktarılması gerekiyor.Bu aktarımdan sonra geriye kalan 32.6 milyar lira Hazine'ye ödenecek. Böylece 7.8 milyarlık ihtiyat akçesi ve 21.9 milyar liralık vergiyle birlikte bütçeye aktarılacak toplam kaynak 62.3 milyar lirayı bulacak. AFAD'a yapılacak ödemeyle birlikte Merkez'in seçim öncesi bütçeye katkısı 92.3 milyar liraya ulaşacak.Yıllar sonra ilk kez kurdan zarar ettiDöviz varlıkları döviz yükümlülüklerini karşılayamadığı için net döviz açığı yaşayan Merkez Bankası geçen yıl kurlardaki artış nedeniyle 328.5 milyar lira kur zararı yaşadı. Bu zarar henüz gerçekleşmediği için bilançonun aktif tarafındaki değerleme hesabına yazıldı.Yasa gereği gerçekleşmemiş değerleme farkı dönem kazancından düşülmediği için bu durum Banka kârını etkilemedi. Bugüne kadar kurdan kâr eden Merkez, yıllar sonra ilk kez kur zararı yaşadı. En son 2021 bilançosunda son ayda yapılan düzeltmeyle kur zararı kur kârına dönüşmüştü.

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merkez bankası, kur, zarar, ekonomi