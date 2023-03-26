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https://sputniknews.com.tr/20230326/peskov-putin-ve-si-arasindaki-gayri-resmi-gorusme-beklenmedik-bir-sekilde-uzayan-etkinlikti-1068777833.html
Peskov: Putin ve Şi arasındaki gayri resmi görüşme beklenmedik bir şekilde uzayan etkinlikti
Peskov: Putin ve Şi arasındaki gayri resmi görüşme beklenmedik bir şekilde uzayan etkinlikti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyareti sırasında Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşının Moskova’da yaptıkları gayri resmi... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T19:25+0300
2023-03-26T19:25+0300
dmitriy peskov
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şi cinping
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında Çin liderinin Rusya ziyareti ve Moskova’da yaptıkları temaslar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova’da yaptıkları gayri resmi görüşmenin süresinin önceden planlanmadığını ve beklenmedik bir şekilde uzadığını söyledi.Sözcü, “Elbette, beklenmedik bir şekilde uzayan bir etkinlik oldu. Ancak bu iki liderin kararlılığını, iletişimlerinin güven verici doğasını ve anlamlılığını ortaya koyuyor” diye konuştu.Resmi davet üzerine Rusya'ya gitme kararı alan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti 20 Mart’ta başlayıp üç gün sürdü. Çin lideri, ziyaretinin ilk gününde Rusya lideri ile Kremlin’de 4.5 saat süren gayri resmi görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna’daki durumun ve Çin’in barış planının ele alındığı görüşmenin detayları bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/avustralya-medyasi-moskovadaki-putin-si-gorusmesi-batili-duzenin-sonunun-geldiginin-kaniti-1068676784.html
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dmitriy peskov, şi cinping, vladimir putin
dmitriy peskov, şi cinping, vladimir putin

Peskov: Putin ve Şi arasındaki gayri resmi görüşme beklenmedik bir şekilde uzayan etkinlikti

19:25 26.03.2023
© Sputnik / Aleksey Maişev / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© Sputnik / Aleksey Maişev
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyareti sırasında Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşının Moskova’da yaptıkları gayri resmi görüşmenin süresinin önceden planlanmadığını ve beklenmedik bir şekilde uzadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında Çin liderinin Rusya ziyareti ve Moskova’da yaptıkları temaslar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova’da yaptıkları gayri resmi görüşmenin süresinin önceden planlanmadığını ve beklenmedik bir şekilde uzadığını söyledi.
Sözcü, “Elbette, beklenmedik bir şekilde uzayan bir etkinlik oldu. Ancak bu iki liderin kararlılığını, iletişimlerinin güven verici doğasını ve anlamlılığını ortaya koyuyor” diye konuştu.
Resmi davet üzerine Rusya'ya gitme kararı alan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti 20 Mart’ta başlayıp üç gün sürdü. Çin lideri, ziyaretinin ilk gününde Rusya lideri ile Kremlin’de 4.5 saat süren gayri resmi görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna’daki durumun ve Çin’in barış planının ele alındığı görüşmenin detayları bilinmiyor.
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