https://sputniknews.com.tr/20230326/peskov-putin-ve-si-arasindaki-gayri-resmi-gorusme-beklenmedik-bir-sekilde-uzayan-etkinlikti-1068777833.html
Peskov: Putin ve Şi arasındaki gayri resmi görüşme beklenmedik bir şekilde uzayan etkinlikti
Peskov: Putin ve Şi arasındaki gayri resmi görüşme beklenmedik bir şekilde uzayan etkinlikti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyareti sırasında Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşının Moskova’da yaptıkları gayri resmi... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T19:25+0300
2023-03-26T19:25+0300
2023-03-26T19:25+0300
dmitriy peskov
dünya
şi cinping
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068577124_0:146:2824:1735_1920x0_80_0_0_db6e2487aaefcb6a6ec5826da90f759d.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında Çin liderinin Rusya ziyareti ve Moskova’da yaptıkları temaslar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova’da yaptıkları gayri resmi görüşmenin süresinin önceden planlanmadığını ve beklenmedik bir şekilde uzadığını söyledi.Sözcü, “Elbette, beklenmedik bir şekilde uzayan bir etkinlik oldu. Ancak bu iki liderin kararlılığını, iletişimlerinin güven verici doğasını ve anlamlılığını ortaya koyuyor” diye konuştu.Resmi davet üzerine Rusya'ya gitme kararı alan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti 20 Mart’ta başlayıp üç gün sürdü. Çin lideri, ziyaretinin ilk gününde Rusya lideri ile Kremlin’de 4.5 saat süren gayri resmi görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna’daki durumun ve Çin’in barış planının ele alındığı görüşmenin detayları bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/avustralya-medyasi-moskovadaki-putin-si-gorusmesi-batili-duzenin-sonunun-geldiginin-kaniti-1068676784.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068577124_158:0:2666:1881_1920x0_80_0_0_382274e8678a4b6ee4f08102871690a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy peskov, şi cinping, vladimir putin
dmitriy peskov, şi cinping, vladimir putin
Peskov: Putin ve Şi arasındaki gayri resmi görüşme beklenmedik bir şekilde uzayan etkinlikti
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyareti sırasında Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşının Moskova’da yaptıkları gayri resmi görüşmenin süresinin önceden planlanmadığını ve beklenmedik bir şekilde uzadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında Çin liderinin Rusya ziyareti ve Moskova’da yaptıkları temaslar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova’da yaptıkları gayri resmi görüşmenin süresinin önceden planlanmadığını ve beklenmedik bir şekilde uzadığını söyledi.
Sözcü, “Elbette, beklenmedik bir şekilde uzayan bir etkinlik oldu. Ancak bu iki liderin kararlılığını, iletişimlerinin güven verici doğasını ve anlamlılığını ortaya koyuyor” diye konuştu.
Resmi davet üzerine Rusya'ya gitme kararı alan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti 20 Mart’ta başlayıp üç gün sürdü. Çin lideri, ziyaretinin ilk gününde Rusya lideri ile Kremlin’de 4.5 saat süren gayri resmi görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna’daki durumun ve Çin’in barış planının ele alındığı görüşmenin detayları bilinmiyor.