https://sputniknews.com.tr/20230326/peskov-putin-ve-si-arasindaki-gayri-resmi-gorusme-beklenmedik-bir-sekilde-uzayan-etkinlikti-1068777833.html

Peskov: Putin ve Şi arasındaki gayri resmi görüşme beklenmedik bir şekilde uzayan etkinlikti

Peskov: Putin ve Şi arasındaki gayri resmi görüşme beklenmedik bir şekilde uzayan etkinlikti

Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyareti sırasında Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşının Moskova’da yaptıkları gayri resmi... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T19:25+0300

2023-03-26T19:25+0300

2023-03-26T19:25+0300

dmitriy peskov

dünya

şi cinping

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068577124_0:146:2824:1735_1920x0_80_0_0_db6e2487aaefcb6a6ec5826da90f759d.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında Çin liderinin Rusya ziyareti ve Moskova’da yaptıkları temaslar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova’da yaptıkları gayri resmi görüşmenin süresinin önceden planlanmadığını ve beklenmedik bir şekilde uzadığını söyledi.Sözcü, “Elbette, beklenmedik bir şekilde uzayan bir etkinlik oldu. Ancak bu iki liderin kararlılığını, iletişimlerinin güven verici doğasını ve anlamlılığını ortaya koyuyor” diye konuştu.Resmi davet üzerine Rusya'ya gitme kararı alan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti 20 Mart’ta başlayıp üç gün sürdü. Çin lideri, ziyaretinin ilk gününde Rusya lideri ile Kremlin’de 4.5 saat süren gayri resmi görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna’daki durumun ve Çin’in barış planının ele alındığı görüşmenin detayları bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230323/avustralya-medyasi-moskovadaki-putin-si-gorusmesi-batili-duzenin-sonunun-geldiginin-kaniti-1068676784.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, şi cinping, vladimir putin