https://sputniknews.com.tr/20230326/pazar-alanina-park-edilen-taksiyi-elleriyle-tasidilar-1068775073.html

Pazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar

Pazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar

Arnavutköy'de mahalle arasına kurulan semt pazarına sabah tezgah açmak isteyen pazarcılar, sokakta park halindeki taksiyi elleriyle kaldırarak taşıdı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T17:10+0300

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yaşam

türkiye

pazar yeri

taksi

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Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarına sabah saatlerinde gelen pazarcılar, park halindeki bir taksi nedeniyle tezgah açamayınca aracı elleriyle taşıyarak başka bir sokağa çektiler. Bu anlar ise kamerada görüntülendi.

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türkiye, pazar yeri, taksi