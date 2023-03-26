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https://sputniknews.com.tr/20230326/pazar-alanina-park-edilen-taksiyi-elleriyle-tasidilar-1068775073.html
Pazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar
Pazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar
Arnavutköy'de mahalle arasına kurulan semt pazarına sabah tezgah açmak isteyen pazarcılar, sokakta park halindeki taksiyi elleriyle kaldırarak taşıdı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T17:10+0300
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yaşam
türkiye
pazar yeri
taksi
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Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarına sabah saatlerinde gelen pazarcılar, park halindeki bir taksi nedeniyle tezgah açamayınca aracı elleriyle taşıyarak başka bir sokağa çektiler. Bu anlar ise kamerada görüntülendi.
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türkiye, pazar yeri, taksi
türkiye, pazar yeri, taksi

Pazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar

17:10 26.03.2023
© İHAPazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar
Pazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA
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Arnavutköy'de mahalle arasına kurulan semt pazarına sabah tezgah açmak isteyen pazarcılar, sokakta park halindeki taksiyi elleriyle kaldırarak taşıdı.
Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarına sabah saatlerinde gelen pazarcılar, park halindeki bir taksi nedeniyle tezgah açamayınca aracı elleriyle taşıyarak başka bir sokağa çektiler. Bu anlar ise kamerada görüntülendi.
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