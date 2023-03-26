https://sputniknews.com.tr/20230326/pazar-alanina-park-edilen-taksiyi-elleriyle-tasidilar-1068775073.html
Pazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar
Pazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar
Arnavutköy'de mahalle arasına kurulan semt pazarına sabah tezgah açmak isteyen pazarcılar, sokakta park halindeki taksiyi elleriyle kaldırarak taşıdı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T17:10+0300
2023-03-26T17:10+0300
2023-03-26T17:10+0300
yaşam
türkiye
pazar yeri
taksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068774929_0:1:605:341_1920x0_80_0_0_c3a8729693d2a8607ee6d724a20050d9.png
Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarına sabah saatlerinde gelen pazarcılar, park halindeki bir taksi nedeniyle tezgah açamayınca aracı elleriyle taşıyarak başka bir sokağa çektiler. Bu anlar ise kamerada görüntülendi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068774929_74:0:529:341_1920x0_80_0_0_f41e3ea1e29bd0df513bde7994127b38.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, pazar yeri, taksi
türkiye, pazar yeri, taksi
Pazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar
Abone ol
Arnavutköy'de mahalle arasına kurulan semt pazarına sabah tezgah açmak isteyen pazarcılar, sokakta park halindeki taksiyi elleriyle kaldırarak taşıdı.
Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarına sabah saatlerinde gelen pazarcılar, park halindeki bir taksi nedeniyle tezgah açamayınca aracı elleriyle taşıyarak başka bir sokağa çektiler. Bu anlar ise kamerada görüntülendi.