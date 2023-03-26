https://sputniknews.com.tr/20230326/netanyahu-tartismali-yargi-duzenlemesine-karsi-cikan-savunma-bakanini-gorevden-aldi-1068780418.html
Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan Savunma Bakanı'nı görevden aldı
Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan Savunma Bakanı'nı görevden aldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T22:21+0300
2023-03-26T22:21+0300
2023-03-26T23:19+0300
dünya
benyamin netanyahu
israil
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yargı reformu
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ortadoğu
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İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığı belirtildi. Gallant'ın yerine kimin atandığı veya başka detay paylaşılmadı.Öte yandan, İsrail'de Netanyahu hükümeti, tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme yargıçlarının seçimindeki komitenin atamalarında iktidarın söz sahibi olmasını sağlayacak yasa teklifinin yarın birinci oylama için Meclis'e getirileceğini açıkladı. Yasa teklifinin kanunlaşması için Meclis'te üç oylamadan geçmesi gerekiyor.Muhalefetten tepki, sokaklarda protestoAna muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid, Savunma Bakanı'nın görevden alınması üzerine, 'Netanyahu'nun İsrail için artık bir tehdit oluşturduğunu' söyledi.İsrail basını, Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili ve bakanların evlerinin çevresinde protestolar düzenlendiğini geçti. Hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan yüzlerce gösterici, ellerinde İsrail bayraklarıyla başkent Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı.Savunma Bakanı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapmıştıİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim" demişti.Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud içinden de destek gelmişti.Likud milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak, yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.İsrail basını, Likud Milletvekili ve Tarım Bakanı Avi Ditcher'ın da hükümetin yargı düzenlemesinin durdurulması yönünde görüş beyan ettiğini ileri sürmüştü. Ditcher yaptığı açıklamayla Netanyahu ve hükümetle koordinasyon halinde olduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230326/israil-savunma-bakanindan-tartismali-yargi-duzenlemesini-durdurmasi-icin-hukumete-cagri-1068762078.html
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benyamin netanyahu, israil, yargı, yargı reformu, savunma bakanı, ortadoğu
benyamin netanyahu, israil, yargı, yargı reformu, savunma bakanı, ortadoğu
Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan Savunma Bakanı'nı görevden aldı
22:21 26.03.2023 (güncellendi: 23:19 26.03.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı.
İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığı belirtildi. Gallant'ın yerine kimin atandığı veya başka detay paylaşılmadı.
Öte yandan, İsrail'de Netanyahu hükümeti, tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme yargıçlarının seçimindeki komitenin atamalarında iktidarın söz sahibi olmasını sağlayacak yasa teklifinin yarın birinci oylama için Meclis'e getirileceğini açıkladı. Yasa teklifinin kanunlaşması için Meclis'te üç oylamadan geçmesi gerekiyor.
Muhalefetten tepki, sokaklarda protesto
Ana muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid, Savunma Bakanı'nın görevden alınması üzerine, 'Netanyahu'nun İsrail için artık bir tehdit oluşturduğunu' söyledi.
İsrail basını, Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili ve bakanların evlerinin çevresinde protestolar düzenlendiğini geçti. Hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan yüzlerce gösterici, ellerinde İsrail bayraklarıyla başkent Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı.
Savunma Bakanı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapmıştı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.
Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim" demişti.
Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud içinden de destek gelmişti.
Likud milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak, yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.
İsrail basını, Likud Milletvekili ve Tarım Bakanı Avi Ditcher'ın da hükümetin yargı düzenlemesinin durdurulması yönünde görüş beyan ettiğini ileri sürmüştü. Ditcher yaptığı açıklamayla Netanyahu ve hükümetle koordinasyon halinde olduğunu duyurmuştu.