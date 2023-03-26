https://sputniknews.com.tr/20230326/israil-savunma-bakanindan-tartismali-yargi-duzenlemesini-durdurmasi-icin-hukumete-cagri-1068762078.html

İsrail Savunma Bakanı'ndan tartışmalı yargı düzenlemesini durdurması için hükümete çağrı

İsrail Savunma Bakanı'ndan tartışmalı yargı düzenlemesini durdurması için hükümete çağrı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'de siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrıda... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T05:27+0300

2023-03-26T05:27+0300

2023-03-26T05:27+0300

dünya

israil

yoav gallant

protesto

benyamin netanyahu

yargı reformu

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Başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud partisinin önde gelen isimlerinden olan Gallant, Netanyahu'nun öncülük ettiği koalisyon hükümetinin Meclis'ten geçirmekte direttiği yargı düzenlemesine ilişkin görüntülü açıklama yaptı.Gallant, açıklamasında, İsrail ordusundaki binlerce yedek askerin eğitimlere katılmayacaklarını ilan ederek hükümetin yasa tasarısına tepki göstermelerine ilişkin endişesini dile getirdi.Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim" dedi.Yargı düzenlemesi sürecinin durdurulması ve diyalog çağrısı yapan Gallant, şunları ifade etti: "(Askeri) Sahadan sesler duyuyorum ve endişeleniyorum. İsrail toplumunda yaşanan olaylar ordunun ve savunma teşkilatının dışında cereyan etmiyor. Öfke, hayal kırıklığı ve korku duyguları daha önce hiç görmediğimiz boyutlara ulaştı. Bu tabloyu Başbakan Netanyahu'ya sundum. (Yargı düzenlemesi) Süreci şu anda durdurmalı ve oturup konuşmalıyız.""Yargıda bir değişikliğe ihtiyacımız var ancak büyük değişiklikler diyalogla yapılmalıdır" değerlendirmesinde bulunan Gallant, "Şimdi kendi sesimle alenen söylüyorum; yasama sürecini durdurmalıyız" diye konuştu.İki Likud milletvekilinden Gallant'a destekSavunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud içinden de destek geldi. Likud milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak, yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulundu.İsrail Meclisi'nde Dışişleri ve Savunma Komitesi'nin Başkanı olan Edelstein, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gallant'a teşekkür ederek, "Halkın çoğunluğu yargı sisteminde bir değişiklik gerektiğini anlıyor ve bunu istiyor ancak bu, geniş bir fikir birliğine varmak için sabır, diyalog ve kapsamlı bir söylemle yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.Bitan da Twitter hesabından benzer bir paylaşımda bulunarak şöyle dedi: "Haftalar önce de söylediğim gibi yasa teklifi durdurulmalı, derhal müzakerelere başlanmalı ve kapsamlı bir anlaşmaya varılmalıdır. Savunma bakanı arkadaşımın sözlerini destekliyorum."Muhalefet lideri Lapid: Cesur ve önemli bir adımÖte yandan, eski Başbakan ve muhalefet partisi lideri Yair Lapid de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gallant'ın 'İsrail devletinin güvenliği için cesur ve önemli bir adım attığını' belirtti.Lapid, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi: "Yargı düzenlemesi ulusal güvenliğe ciddi şekilde zarar veriyor ve bu tehlikeli bozulmayı durdurmak onun (Gallant'ın) görevi ve sorumluluğudur. İşte hakikat anı. Hükümete sesleniyorum; her şeyi durdurun. Yargı seçim kurulu hakkındaki yasa tasarısını ya da (koalisyon hükümeti ortaklarından Aryeh Deri'ye atfen) Deri Kanunu'nu geçirmeyin ve gelin Cumhurbaşkanlığı konutunda müzakere edelim."Aşırı sağcı Ben-Gvir'den, Gallant'ı görevden alması için Netanyahu'ya çağrıGallant'ın açıklamasına tepki gösteren aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ve koalisyon ortağı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya Gallant'ı görevden alma çağrısında bulundu.Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ben-Gvir, Gallant'ın 'İsrail ordusunu pazarlık aracı olarak kullanan anarşistlerin şantaj ve tehditlerine teslim olduğunu' ileri sürdü.Ben-Gvir, "Gallant, sağ seçmenin oylarıyla seçildi ama pratikte solcu bir gündemi destekliyor. Medyanın ve protestocuların baskısı karşısında yere yığıldı. Başbakanı, onu derhal görevden almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Gallant, daha önce iptal ettiği konuşmayı yaptıGallant'ın 23 Mart'ta yargı düzenlemesine karşı bir açıklama yapması bekleniyordu, ancak İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından bu konuşmayı iptal etmişti. Netanyahu, akşam saatlerinde Gallant ile yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme yapmıştı.Gallant, Netanyahu'ya ülke genelindeki yargı düzenlemesi karşıtı protestoların orduya etkisinden bahsetmiş ve endişelerini iletmişti. Gallant, Netanyahu'nun girişimi üzerine konuşmasını iptal etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230325/israilde-netanyahu-hukumetinin-yargi-duzenlemesine-karsi-kitlesel-gosteriler-12-haftasinda-1068757137.html

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israil, yoav gallant, protesto, benyamin netanyahu, yargı reformu